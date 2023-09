Tennistavolo, agli Europei di MalmÃ¶ brillano le ragazze di Elena Timina

Sono andati ieri agli archivi gli Europei a squadre 2023 a Malmö (Svezia) di tennistavolo che si sono conclusi con i titoli alla Svezia per quanto riguarda il maschile e alla Germania nel settore femminile. Nazionali che, grazie a questo risultato, sono le prime europee ad aver staccato il pass per le prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

Un Europeo particolarmente positivo per i colori italiani al femminile: le ragazze guidate da Elena Timina hanno raggiunto i quarti di finale dopo ben 15 anni di attesa, arrendendosi solo alla corazzata tedesca poi confermatosi campione. In grande spolvero è apparsa Nikoleta Stefanova, riferimento del gruppo azzurro dopo anni di assenza in Nazionale nelle grandi manifestazione. L’italiana ha battuto avversarie del calibro di Yuan Jia Nan (n. 20), Sibel Altinkaya (n. 97) e Hana Matelova (n. 53), risultando decisiva nel battere la Turchia nella sfida spareggio del girone e la Repubblica Ceca agli ottavi. Giorgia Piccolin ha accusato qualche difficoltà in più, mentre grandiosa è stata Gaia Monfardini contro la Cechia a portare il punto decisivo. Ora per le azzurre ci sarà l’appuntamento mondiale a cui si qualificavano le prime 8 e quattro ripescate per ranking: così ci sarà la chance di arrivare a Parigi.

Meno bene il settore maschile: gli uomini guidati da Lorenzo Nannoni si sono fermati nella fase a gironi, perdendo contro i padroni di casa della Svezia e la Repubblica Ceca. Segnali migliori che sono arrivati da Andrea Puppo, il migliore nel k.o. contro la Svezia, essendo riuscito a portare al quinto set il numero 21 del mondo Anton Kallberg. Puppo, vincitore anche di un match contro la Cechia, così come John Oyebode. Nulla da fare invece per Matteo Mutti. Il pass per Parigi è a questo punto molto improbabile: gli azzurri non saranno della partita nei Mondiali di Busan.

Foto: Fitet