Tennistavolo femminile, Europei a squadre 2023: l’Italia si ferma ai quarti contro la Germania

Finisce il sogno per l’Italia femminile agli Europei a squadre di tennistavolo 2023 a Malmö (Svezia). Le azzurre, vincitrici ieri contro la Repubblica Ceca, non sono riuscite a bissare il successo contro le campionesse in carica della Germania, perdendo per 3-0. Un Europeo che si chiude in maniera estremamente positiva con un quarto raggiunto dopo 15 anni e il pass ottenuto per i Mondiali.

L’avventura per le azzurre è partita subito male: Nikoleta Stefanova, grande protagonista della vittoria di ieri, ha perso contro Ying Han con il punteggio di 11-3, 11-5, 11-6. Purtroppo la veterana azzurra non è mai riuscita ad entrare in partita, venendo soffocata dal gioco della più quotata avversaria. Nulla da fare neanche per Giorgia Piccolin che ha ceduto a Nina Mittelham per 11-7, 12-10, 11-6. Qualche chance per l’azzurra nel secondo parziale che poteva far girare la sfida, ma non c’è stata possibilità di incrinare la tedesca.

Infine, è arrivata la sconfitta di Gaia Monfardini con lo score di 11-7, 11-4, 14-12 contro Xiaona Shan. Germania che si qualifica quindi per le semifinali e affronterà la vincente tra Svezia e Portogallo. Nella parte bassa del tabellone si è già configurata la sfida tra Francia e Romania, giustiziere in mattinata di Slovacchia e Spagna.

Questi i risultati delle sfide:

Nikoleta Stefanova – Han Ying 0-3 (3-11, 5-11, 6-11)

Giorgia Piccolin – Nina Mittelham 0-3 (7-11, 10-12, 6-11)

Gaia Monfardini – Shan Xiaona 0-3 (7-11, 4-11, 12-14)

