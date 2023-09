Tennistavolo femminile, Europei a squadre 2023: impresa Italia! Battuta la Repubblica Ceca, c’Ã¨ il pass per i Mondiali!

L’Italia femminile non si ferma agli Europei a squadre di tennistavolo 2023 di Malmö (Svezia). Le azzurre hanno ottenuto una splendida vittoria per 3-2 ai danni della Repubblica Ceca che vale il pass per i prossimi Mondiali a squadre che assegneranno ulteriori pass per Parigi 2024 (in questi Europei verrà assegnato solo alla vincitrice il biglietto olimpico) e l’accesso ai quarti di finale della competizione continentale dopo 15 anni di attesa.

Nikoleta Stefanova è stata protagonista assoluta nel guidare la squadra di Elena Timina. La ragazza azzurra ha iniziato con il piede giusto, battendo Hana Matelova (n.53 del ranking mondiale) per 3-0 (11-7, 11-5, 11-5). Una dimostrazione di forza della nostra giocatrice che nella fase a gironi aveva già messo in campo prestazioni straordinarie contro ottime avversarie come la francese Yuan Jia Nan (n. 20) e sulla turca Sibel Altinkaya (n. 97).

A ristabilire la parità ci ha pensato Zdena Blaskova (n.272) che non ha lasciato scampo a Giorgia Piccolin, battendola in tre set (11-9, 11-7, 11-4), con l’italiana che non è mai riuscita ad entrare in partita. Bella reazione invece quella di Gaia Monfardini che ci ha riportati in vantaggio: la n.113 del mondo ha battuto la ceca Katerina Tomanovska (n.263) per 3-1 (11-6, 11-8, 9-11, 11-4), gestendo al meglio il passaggio a vuoto avuto al termine del terzo set, dominando il quarto.

La numero 1 ceca Matelova ha portato tutto alla partita decisiva battendo Piccolin nettamente per 3 set a 0 (11-4, 12-10, 11-3), con l’azzurra che non è riuscita a sfruttare un avvio favorevole di secondo set. Stefanova a questo punto è stata ancora vitale: contro Blaskova non c’è stata storia. Un 11-5, 11-9, 11-3 senza appello che ha scaturito la gioia del gruppo azzurro per il passaggio ai quarti di finale e l’approdo ai Mondiali. È la rivincita contro le ceche che ci avevano battuto due volte nel percorso di qualificazione a questi Europei. Domani alle 13.00 sul tavolo 2 l’asticella salirà ancora con la sfida alla Germania campione in carica, giustiziera oggi per 3-0 dell’Ucraina.

Di seguito i risultati delle sfide:

Nikoleta Stefanova – Hana Matelova 3-0 (11-7, 11-7, 11-5)

Giorgia Piccolin – Zdena Blaskova 0-3 (9-11, 7-11, 4-11)

Gaia Monfardini – Katerina Tomanovska 3-1 (11-6, 11-8, 9-11, 11-4)

Giorgia Piccolin – Hana Matelova 0-3 (4-11, 10-12, 3-11)

Nikoleta Stefanova – Zdena Blaskova 3-0 (11-5, 11-9, 11-3)

Foto: Fitet