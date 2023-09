Tennistavolo, Europei a squadre MalmÃ¶ 2023: definite le prime Nazioni qualificate agli ottavi sia tra gli uomini che tra le donne

Si conclude la seconda giornata di gare agli Europei a squadre 2023 di tennistavolo, in corso a Malmö, in Svezia: alla Malmö Arena arrivano i primi verdetti e si conoscono le prime 16 squadre qualificate agli ottavi, otto nel tabellone maschile ed otto in quello femminile. Domani gli ultimi match della prima fase saranno dei veri e propri scontri diretti per la qualificazione.

L l’Italia dovrà battere la Repubblica Ceca nel torneo maschile e la Turchia in quello femminile per avere accesso alla seconda fase ad eliminazione diretta. La formula della rassegna continentale, infatti, prevede la partecipazione di 24 squadre, divise in otto gironi da tre: solo le prime due di ciascun raggruppamento avranno accesso agli ottavi di finale.

Va ricordato che, sia al maschile che al femminile, il torneo mette in palio un pass olimpico per la formazione vincitrice, ed inoltre saranno distribuiti anche tutti gli slot destinati all’Europa per i Mondiali a squadre del 2024. Saranno 12 le squadre che andranno ai Mondiali, ultimo torneo di qualificazione diretta a Parigi 2024, che metterà otto pass a disposizione per i Giochi.

Per qualificarsi alla rassegna iridata del prossimo anno occorrerà arrivare ai quarti di finale, che assegneranno così i primi 8 slot disponibili, mentre i restanti 4 posti verranno attribuiti alle 4 squadre, tra quelle sconfitte agli ottavi, meglio piazzate nel ranking mondiale aggiornato ad ottobre 2023, ovvero dopo la conclusione degli Europei.

TORNEO MASCHILE

Gruppo A

Risultati: Germania-Polonia 3-1. Riposa: Finlandia.

Classifica: Germania* 4, Polonia 1, Finlandia 1.

Gruppo B

Risultati: Svezia-Repubblica Ceca 3-1. Riposa: Italia.

Classifica: Svezia* 4, Repubblica Ceca 1, Italia 1.

Gruppo C

Risultati: Francia-Ucraina 3-1. Riposa: Serbia.

Classifica: Francia* 4, Ucraina 1, Serbia 1.

Gruppo D

Risultati: Portogallo-Ungheria 3-1. Riposa: Grecia.

Classifica: Portogallo* 4, Grecia 1, Ungheria 1.

Gruppo E

Risultati: Croazia-Austria 3-1. Riposa: Svizzera.

Classifica: Croazia* 4, Austria 1, Svizzera 1.

Gruppo F

Risultati: Danimarca-Slovenia 3-1. Riposa: Turchia.

Classifica: Slovenia* 3, Danimarca 2, Turchia 1.

Gruppo G

Risultati: Inghilterra-Romania 3-2. Riposa: Norvegia.

Classifica: Inghilterra* 4, Romania 1, Norvegia 1.

Gruppo H

Risultati: Belgio-Slovacchia 3-1. Riposa: Paesi Bassi.

Classifica: Belgio* 4, Slovacchia 1, Paesi Bassi 1.

In grassetto le qualificate agli ottavi. * = una partita in più.

TORNEO FEMMINILE

* = una partita in più

Gruppo A

Risultati: Germania-Austria 3-0. Riposa: Inghilterra.

Classifica: Germania* 4, Austria 1, Inghilterra 1.

Gruppo B

Risultati: Romania-Slovenia 3-0. Riposa: Croazia.

Classifica: Romania* 4, Croazia 1, Slovenia 1.

Gruppo C

Risultati: Francia-Italia 3-1. Riposa: Turchia.

Classifica: Francia* 4, Italia 1, Turchia 1.

Gruppo D

Risultati: Portogallo-Serbia 3-2. Riposa: Bulgaria.

Classifica: Portogallo* 4, Serbia 1, Bulgaria 1.

Gruppo E

Risultati: Slovacchia-Repubblica Ceca 1-3. Riposa: Paesi Bassi.

Classifica: Slovacchia* 3, Repubblica Ceca 2, Paesi Bassi 1.

Gruppo F

Risultati: Ungheria-Ucraina 3-2. Riposa: Belgio.

Classifica: Ungheria* 4, Ucraina 1, Belgio 1.

Gruppo G

Risultati: Lussemburgo-Polonia 3-2. Riposa: Galles.

Classifica: Lussemburgo* 4, Polonia 1, Galles 1.

Gruppo H

Risultati: Svezia-Spagna 3-2. Riposa: Grecia.

Classifica: Svezia* 4, Spagna 1, Grecia 1.

In grassetto le qualificate agli ottavi. * = una partita in più.

Foto: LaPresse