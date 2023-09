Coppa Davis 2023, Monaco: “A Volandri gira sempre male. Non Ã¨ l’anno giusto per vincere”

Questa settimana la Nazionale italiana di Coppa Davis sarà impegnata a Bologna nella fase a gironi delle Finali di Coppa Davis. Gli azzurri, inseriti nel Gruppo A con Canada, Cile e Svezia, cercheranno di conquistare i primi due posti del raggruppamento per centrare l’accesso alla competizione che assegnerà il titolo a Malaga (Spagna).

Una situazione non semplice per Filippo Volandri, capitano non giocatore azzurro. Per l’ennesima volta, l’ex tennista toscano deve far fronte a dei problemi di formazione, viste le assenze di Jannik Sinner e di Matteo Berrettini. L’altoatesino ha deciso di rinunciare per recuperare a pieno dalla trasferta americana, mentre il romano ha dovuto dare forfait per un infortunio alla caviglia nel corso del 2° turno degli US Open.

Una squadra, quindi, un po’ incerottata con Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Andrea Vavassori e Simone Bolelli, con l’esclusione di Fabio Fognini che ha fatto tanto discutere, tenuto anche delle non perfette condizioni di Vavassori. Di questo si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo (telecronista di Eurosport), con ospite Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport). Quest’ultimo si è espresso con estrema chiarezza in merito alla squadra italiana.

“Per tutto quello che sta accadendo, non sembra l’anno giusto sinceramente per portarsi a casa questa Coppa Davis. Ho letto anche le dichiarazioni di Corrado Barazzutti che ha criticato Volandri, invitandolo a essere un po’ più umile. Personalmente, non mi lascerei andare così anche perché se ci sono delle cose da dire, sarebbe preferibile farlo in privato e non con post sui social”, le parole di Monaco.

“Questa immagine litigiosa con cui ci stiamo approcciando alla Davis non è bella. Certo, c’è anche questa “retorica” sull’importanza del gruppo, su cui ci si ricama anche un po’ troppo. Si parla di giocatori tutti uniti sotto la bandiera che fa un po’ da contraltare con la realtà, ovvero professionisti che hanno un proprio percorso. Ovviamente, dipende dalla personalità di ogni atleta. Volandri, poi, è consapevole di avere una grande occasione per le potenzialità della squadra, ma possiamo dire che gli gira sempre male perché deve barcamenarsi tra mille problemi“, ha concluso il commentatore tecnico su Eurosport.

Foto: Lapresse