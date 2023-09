Tennis: Matteo Berrettini, rientro a Stoccolma? Il romano presente nell’entry list

A riportare la notizia in anteprima è il giornalista polacco Michal Samulski su Twitter: Matteo Berrettini sarebbe presente nell’entry list dell’ATP 250 di Stoccolma, uno degli eventi di maggior storia del circuito maschile che, ancor oggi, ha il suo fascino. In sostanza, arrivano notizie praticamente confermative sul romano.

Il punto è che Berrettini, una volta capito che l’infortunio occorso agli US Open era un po’ meno grave di quello che tutti temevano, ha comunque deciso di saltare lo swing asiatico. Le sue parole avevano fatto capire che la prossima tappa sarebbe stata l’Europa indoor, e questa suona come una conferma.

Nel frattempo, il suo ruolo è stato quello di sostenitore del gruppo Italia in Coppa Davis a Bologna, dove s’è recato nelle giornate di venerdì e domenica al fine di dare man forte morale a un gruppo che si è ritrovato letteralmente a un passo dall’eliminazione dopo la sconfitta contro il Canada.

La questione su Berrettini è chiara: ora la forma potrebbe recuperarla proprio per l’appuntamento di Malaga, più che per altri obiettivi evidentemente non più alla portata, visto il trend tra infortuni e sfortuna di un 2023 che non lo ha semplicemente lasciato in pace.

