Taekwondo, Grand Prix Parigi 2023: Dennis Baretta si ferma ai quarti di finale nei -68 kg

Seconda giornata priva di grandi exploit per l’Italia al Grand Prix di Parigi 2023, torneo di classificazione G6 valevole per il ranking di qualificazione a cinque cerchi del taekwondo verso le prossime Olimpiadi. Dopo un day-1 che ha visto tutti gli azzurri impegnati (tra cui il campione olimpico in carica dei 58 kg Vito Dell’Aquila) uscire di scena agli ottavi, anche quest’oggi i nostri portacolori sono rimasti fuori dal podio.

Dennis Baretta, vincitore degli ultimi Giochi Europei nei -63 kg, si è reso protagonista di un ottimo cammino nella categoria di peso olimpica dei -68 kg, perdendo ai quarti di finale con il brasiliano Edval Pontes per 0-2 (1-7 6-6) dopo aver regolato in precedenza il francese Souleyman Alaphilippe (6-5, 12-11) e lo spagnolo Javier Perez Polo (4-2, 5-8, 5-3).

Grande delusione invece in campo femminile per Natalia D’Angelo, eliminata al primo turno nei -67 kg (categoria presente nel programma dei Giochi di Parigi 2024) dalla spagnola Cecilia Castro Burgos in tre round con i parziali di 2-3, 3-2, 1-3. Domani, nell’ultima giornata della manifestazione, il Bel Paese schiererà solamente Maristella Smiraglia nei +67 kg.

Foto: FITA