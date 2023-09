Tabellone Europei volley 2023: gli accoppiamenti dai quarti alla finale. L’Italia trova l’Olanda

Si è delineato il tabellone degli Europei 2023 di volley maschile, dai quarti di finale alla finale. L’Italia ha surclassato la Macedonia del Nord con un secco 3-0 e si è meritata il quarto di finale contro l’Olanda, che ha invece avuto la meglio sulla Germania al tie-break. La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico, ma i Campioni del Mondo e d’Europa dovranno stare particolarmente attenti agli arrembanti oranje del bomber Nimir Abdel-Aziz.

Simone Giannelli e compagni giocheranno di fronte al proprio pubblico del PalaFlorio di Bari, scendendo in campo con il chiaro obiettivo di qualificarsi alla semifinale di Roma, dove si dovrebbe palesare uno scontro diretto di fuoco con la Francia, ampiamente favorita contro la Romania nella partita di Varna (Bulgaria). L’altra partita nel capoluogo pugliese sarà il big match tra Polonia e Serbia: i biancorossi sembrano avere una marcia in più, ma Wilfredo Leon e compagni dovranno stare molto attenti ai baldanzosi balcanici.

Chi vincerà la sfida tra Polonia e Serbia incrocerà poi in semifinale chi avrà la meglio nel quarto di finale tra Slovenia e Ucraina (i balcanici partono favoriti, ma i gialloblù hanno tutti i mezzi per firmare l’impresa). Le due partite in Bulgaria si giocheranno lunedì 11 settembre (ore 16.30 e 20.00), mentre i due incontri a Bariu si disputeranno martedì 12 settembre (ore 18.00 e 21.00).

Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, tutti gli accoppiamenti dai quarti alla finale degli Europei 2023 di volley maschile. Le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali della Rai e di Sky; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; le partite dell’Italia in diretta live testuale su OA Sport.

TABELLONE EUROPEI VOLLEY 2023

Italia-Olanda

Francia-Romania

Polonia-Serbia

Slovenia-Ucraina

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY 2023

QUARTI DI FINALE

Lunedì 11 settembre

16.30 Quarto di finale 1: Slovenia vs Ucraina (a Varna)

20.00 Quarto di finale 2: Francia vs Romania (a Varna)

Martedì 12 settembre

18.00 Quarto di finale 3: Polonia vs Serbia (a Bari)

21.00 Quarto di finale 4: Italia vs Olanda (a Bari)

SEMIFINALI

Giovedì 14 settembre

18.00 Semifinale 1 (a Roma)

21.00 Semifinale 2 (a Roma)

FINALI

Sabato 16 settembre

18.00 Finale per il terzo posto (a Roma)

21.00 Finale Europei volley maschile (a Roma)

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

QUARTI DI FINALE

Diretta tv: RaiSportHD per Slovenia-Ucraina, Polonia-Serbia, Italia-Olanda; Sky Sport Arena (canale 204) per tutti i quarti di finale.

Diretta streaming: Rai Play per Slovenia-Ucraina, Polonia-Serbia, Italia-Olanda; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv per tutti i quarti di finale.

Diretta Live testuale: OA Sport per Italia-Olanda.

SEMIFINALI

Diretta tv: canali Rai e Sky (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FINALI

Diretta tv: canali Rai e Sky (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli