Tabellone ATP Pechino: Sinner vuole la semifinale con Alcaraz! Ci sono Medvedev, Tsitsipas, Zverev e Musetti

Il torneo ATP 500 di Pechino andrà in scena dal 28 settembre al 4 ottobre sul cemento della capitale cinese. Prosegue la trasferta asiatica per il grande tennis internazionale con un appuntamento che mette in palio punti preziosi, anche in ottica qualificazione alle ATP Finals di Torino. Jannik Sinner ha ormai staccato il biglietto per gli atti conclusivi della stagione, ma sta inseguendo il quarto posto nel ranking e proverà a farsi strada in questa occasione.

Il tennista italiano tornerà in scena dopo l’eliminazione subita agli US Open per mano di Alexander Zverev e la conseguente rinuncia a prendere parte alla fase a gironi di Coppa Davis. L’altoatesino, testa di serie numero 6 del tabellone, esordirà al primo turno contro il solido britannico Daniel Evans. Debutto non semplice per l’azzurro, che partirà comunque con i favori del pronostico e che al turno successivo incrocerebbe il vincente del confronto tra il cinese Juncheng Shang e il giapponese Yoshihito Nishioka.

Il nostro portacolori punta ai quarti di finale, dove potrebbe dover fare i conti con il danese Holger Rune (al momento in grande difficoltà), che esordirà contro il canadese Felix Auger-Aliassime e poi incrocerà il vincente del confronto tra lo statunitense Mackenzie McDonald e il bulgaro Grigor Dimitrov.

Jannik Sinner è in rotta di collisione in un’ipotetica semifinale con Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse spagnolo torna in scena dopo gli US Open: partenza comoda contro un qualificato, poi ci potrebbe essere una sfida lussuosa con il nostro Lorenzo Musetti, che prima dovrà però regolare il temibile russo Karen Khachanov. L’eventuale quarto di finale potrebbe essere con il norvegese Casper Ruud, atteso prima dal tedesco Jan-Lennard Struff e poi dall’argentino Tomas Martin Etcheverry o da un qualificato.

Dall’altra parte del tabellone spiccano il russo Daniil Medvedev (debutto con Tommy Paul, poi un possibile incrocio con Andy Murray o Alex de Minaur al secondo turno); il greco Stefanos Tsitsipas (partenza con il cileno Nicolas Jarry, poi un qualificato); il tedesco Alexander Zverev (esordio contro l’argentino Diego Schwartzman, poi Davidovich Fokina o Zhou prima del possibile quarto con Tsitsipas).

C’è anche Lorenzo Sonego, che esordirà contro il francese Ugo Humbert e poi potrebbe sfidare il russo Andrey Rublev o il britannico Cameron Norrie: chi uscirà da quello spicchio sarà indiziato ad affrontare verosimilmente Daniil Medvedev. Di seguito il tabellone dettagliato del torneo ATP 500 di Pechino.

TABELLONE ATP 500 PECHINO

Carlos Alcaraz vs Qualificato

Karen Khachanov vs Lorenzo Musetti

Tomas Martin Etcheverry vs Qualificato

Casper Ruud vs Jan-Lennard Struff

Holger Rune vs Felix Auger-Aliassime

Mackenzie McDonald vs Grigor Dimitrov

Juncheng Shang vs Yoshihito Nishioka

Jannik Sinner vs Daniel Evans

Alexander Zverev vs Diego Schwartzman

Alejandro Davidovich Fokina vs Yi Zhou

Qualificato vs Qualificato

Nicolas Jarry vs Stefanos Tsitsipas

Andrey Rublev vs Cameron Norrie

Ugo Humbert vs Lorenzo Sonego

Alex de Minaur vs Andy Murray

Tommy Paul vs Daniil Medvedev

Foto: Lapresse