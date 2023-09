Svizzera-Italia e Italia-Svezia, Nations League calcio femminile: programma, orari tv, streaming

È terminata ieri la prima giornata della Serie A 2023/2024 di calcio femminile, e ora è già tempo di fermare il campionato per fare spazio alle partite delle Nazionali. Ovviamente sarà impegnata anche l’Italia, che dovrà disputare le prime due sfide valide per la fase a gironi (lega A, gruppo 4) della Nations League 2023/2024.

Il primo match delle azzurre del nuovo allenatore Andrea Soncin (che ha sostituito Milena Bertolini dopo la brutta eliminazione del Bel Paese nella fase a gironi dei Mondiali 2023) si svolgerà venerdì 22 settembre alle ore 19:30 all’AFG Arena di San Gallo. L’avversaria sarà la Svizzera, squadra che è reduce dall’eliminazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2023 di calcio femminile (a battere le elvetiche è stata la Spagna con un netto 5-1).

La seconda sfida sarà invece contro la Svezia martedì 26 settembre alle ore 17:45 allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (Italia). Vista la grande qualità della compagine del nord Europa (terza agli ultimi Mondiali), questa partita sembra quasi già decisa in favore della Svezia, ma mai dire mai: le nostre portacolori dovranno crederci fino alla fine.

La partite Svizzera-Italia e Italia-Svezia si potranno vedere in diretta tv rispettivamente su Rai Sport HD e Rai 2. Entrambe le sfide saranno poi disponibili in diretta streaming su Rai Play e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SVIZZERA-ITALIA E ITALIA-SVEZIA NATIONS LEAGUE 2023/2024

Venerdì 22 settembre

Ore 19.30: Svizzera – Italia AFG Arena di San Gallo (Svizzera) – Rai Sport HD

Martedì 26 settembre

Ore 17.45: Italia – Svezia allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (Italia) – Rai 2

PROGRAMMA SVIZZERA-ITALIA E ITALIA-SVEZIA NATIONS LEAGUE 2023/2024

Diretta tv: Rai Sport HD per Svizzera-Italia e Rai 2 per Italia-Svezia

Diretta streaming: Rai Play

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse