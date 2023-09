Superbike oggi, GP Francia 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming Sky e TV8

Dopo quasi due mesi di assenza ricomincia il Mondiale 2023 di Superbike. Si riparte dalla Francia, appuntamento valido come nona tappa nonché quart’ultimo round della stagione.

Il canovaccio non è cambiato. Al momento infatti Alvaro Bautista si trova al comando della classifica piloti con un vantaggio di 74 punti rispetto a Toprak Razgatlioglu, apparso estremamente in fiducia prima della pausa estiva.

L’obiettivo per il turco in sella alla Yamaha sarà soltanto uno: rosicchiare punti e accorciare ancora rispetto al fenomeno della Ducati, cercando di riaprire i conti in un Mondiale che sembrava già chiuso a metà dell’annata sportiva.

Vista la concomitanza con il seguitissimo GP di Misano, la programmazione di Superbike sarà spezzettata su due canali di Sky Sport. La superpole, gara-1 e gara-2 saranno infatti trasmesse da Sky Sport Max (canale 205 del telecomando), mentre la Superpole Race andrò in onda su Sky Sport Arena (canale 204). Tv8 offrirà invece una copertura totalmente in differita. OA Sport vi offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale delle sessioni con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP FRANCIA SUPERBIKE 2023

Venerdì 8 settembre

Ore 10.30 Prove libere 1 a Magny-Cours (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Max

Ore 15.00 Prove libere 2 a Magny-Cours (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Max

Sabato 9 settembre

Ore 9.00 Prove libere 3 a Magny-Cours (Francia)

Ore 11.10 Superpole a Magny-Cours (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Max

Ore 14.00 Gara-1 a Magny-Cours (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Max

Domenica 10 settembre

Ore 9.00 Warm-up a Magny-Cours (Francia)

Ore 11.00 Superpole Race a Magny-Cours (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Arena

Ore 14.00 Gara-2 a Magny-Cours (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA SUPERBIKE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Max manderà in onda FP1, FP2, Superpole, gara-1 e gara-2, mentre su Sky Sport Arena sarà visibile la Superpole Race.

Diretta tv (in chiaro): prevista una programmazione in differita su Tv8: sabato 9 settembre ore 17:00 gara-1, domenica ore 16:15 SuperPole Race, ore 17:00 gara-2

Diretta streaming: Sky Go, Now, T8.it (in differita)

Diretta Live testuale: OA Sport

