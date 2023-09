Superbike oggi, GP Aragon 2023: orari Superpole Race e gara-2, tv, streaming, programma Sky e TV8

Siamo giunti all’attesissima domenica del Gran Premio di Aragon, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di superbike 2023. Sul tracciato denominato “MotorLand” di Alcaniz, andranno in scena due manche di capitale importanza, che andranno a consegnare punti pesantissimi per la corsa al titolo.

La giornata, come tradizione, scatterà alle ore 09.00 con il warm-up, ovvero gli ultimi 15 minuti a disposizione di team e piloti per mettere mano alle rispettive moto dopo quanto visto ieri in Gara-1. Quindi, dalle ore 11.00, si inizierà a fare sul serio. Sarà la volta della superpole race, ovvero la gara su distanza ridotta che metterà sul piatto i primi 12 punti della domenica.

Il piatto forte della giornata, ovviamente, sarà la seconda manche del round di Aragon. Alle ore 14.00, infatti, si spegneranno i semafori e prenderà il via Gara-2 con Alvaro Bautista che sfiderà nuovamente Toprak Razgatlioglu per un duello che potrebbe anche concludersi in largo anticipo con lo spagnolo della Ducati pronto per mettere le mani sul suo secondo titolo consecutivo.

La domenica del GP di Aragon sarà trasmessa in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Max (205) per quanto riguarda superpole race e Gara-2, mentre su Sky Sport 1 (201) sarà visibile Gara-2. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) saranno in chiaro e in diretta Gara-2, mentre la superpole race sarà in differita alle ore 13.00. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione per non perdere nemmeno un secondo del weekend spagnolo

PROGRAMMA GP ARAGON SBK OGGI

Domenica 24 settembre

Ore 09.00-09.15 Warm-up

Ore 11.00 Superpole race – diretta su Sky Sport Max (205)

Ore 14.00 Gara-2 – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Max (205) e TV8

Differita superpole race su TV8: ore 13.00

PROGRAMMA GP ARAGON 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: superpole race su Sky Sport Max (205), Gara-2 su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Max (205) e TV8

Diretta streaming: tv8.it, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

Foto: LiveMedia/Otto Moretti