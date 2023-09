Superbike oggi, GP Aragon 2023: orari Superpole e gara-1, tv, streaming, programma Sky e TV8

Sabato potenzialmente cruciale al MotorLand di Alcañiz, che si appresta ad ospitare la Superpole e gara-1 del Gran Premio d’Aragon 2023, valevole come decimo e terzultimo round stagionale del Mondiale Superbike. Ducati ha dominato il venerdì e sembra in grado di monopolizzare le posizioni di vertice per tutto il weekend, con Alvaro Bautista che si gioca quindi una chance preziosa per piazzare l’allungo decisivo in testa al campionato.

Il leader della generale è favorito per la vittoria nella prima manche del fine settimana e ha le carte in regola per ambire addirittura alla tripletta, con l’obiettivo di aumentare il più possibile i suoi 57 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu. Il turco della Yamaha è ormai spalle al muro e deve inventarsi qualcosa dopo un brutto avvio di weekend, per tenere viva ancora una piccola fiammella di speranza.

Le qualifiche di Aragon verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Max, mentre gara-1 sarà disponibile su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; in diretta streaming su tv8.it, Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambe le sessioni con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP ARAGON SUPERBIKE 2023 OGGI

Sabato 23 settembre

Ore 11.10 Superpole ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Max

Ore 14.00 Gara-1 ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA GP ARAGON SUPERBIKE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP trasmetteranno gara-1, mentre la Superpole sarà visibile solo su Sky Sport Max.

Diretta streaming: Sky Go, Now TV e tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LiveMedia/Valerio Origo