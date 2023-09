Superbike oggi, GP Aragon 2023: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Tutti in pista al Motorland di Alcañiz per le prime sessioni di prove libere del Gran Premio d’Aragon 2023, valido come decimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. Occhi puntati sul testa a testa per il titolo tra Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu, separati attualmente da 57 punti in favore dello spagnolo della Ducati.

Il campione del mondo in carica è sempre più vicino al secondo sigillo iridato consecutivo, ma il turco della Yamaha non vuole mollare e proverà a tenere aperto fino in fondo il discorso mondiale. Bautista è però il favorito d’obbligo in sella alla Desmosedici V4 R sul circuito di Motorland, con Razgatlioglu che dovrà superarsi per accorciare le distanze sull’iberico nella generale.

Le prime due sessioni di prove libere della Superbike ad Aragon verranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport (FP1 su Sky Sport Max e FP2 su Sky Sport MotoGP), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming odierno.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP ARAGON SUPERBIKE 2023

Venerdì 22 settembre

Ore 10.30 prove libere 1 ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Max

Ore 15.00 prove libere 2 ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA PROVE LIBERE F1: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max trasmetterà la FP1, Sky Sport MotoGP la FP2.

Diretta streaming: Sky Go e Now

Foto: LiveMedia/Valerio Origo