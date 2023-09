Superbike, la tappa di Aragon è da “ora o mai più”: Razgatlioglu prova l’ultimo assalto Bautista

Il Mondiale di superbike 2023 è sul filo. Tutto, o quasi, si deciderà nel prossimo fine settimana. Il tempo stringe, gli appuntamenti si riducono di numero e la sfida tra Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu si fa sempre più serrata. Dopo aver condotto in maniera netta la classifica generale, lo spagnolo ora è costretto a non distrarsi più, perchè il rivale della Yamaha ha ampiamente dimostrato di non voler gettare la spugna in anticipo.

Dopo il round francese di Magny-Cours la graduatoria generale vede il portacolori del team Ducati ancora saldamente in vetta con 467 punti, mentre il turco si è portato a quota 410, ovvero a 57 lunghezze di distacco. Un margine ancora assolutamente tranquillizzante per il campione in carica, ma la contesa non è certo conclusa.

La tappa transalpina, dopotutto, ha visto Toprak Razgatlioglu centrare il successo in Gara-1 e superpole race, mentre Alvaro Bautista ha risposto di forza in Gara-2 placando almeno in parte la rabbiosa rimonta dello yamahista. Questo avvincente duello si riproporrà nel corso del prossimo fine settimana che si correrà in Spagna, più precisamente ad Aragon.

Il MotorLand di Alcaniz sarà il palcoscenico del weekend iberico e metterà in palio 62 punti pesantissimi. Se il padrone di casa numero uno, ovvero il fuoriclasse della Ducati, sarà in grado di ampliare, o anche confermare, il suo margine di vantaggio, si potrà quasi assegnargli in anticipo il suo secondo titolo consecutivo. Se, invece, Toprak Razgatlioglu sarà in grado di ridurre il gap, si garantirà la chance di giocarsi il “tutto per tutto” tra Portimao e Jerez, per contendere a Alvaro Bautista una corona che sembra già sulla sua testa fino a poche settimane fa…

Foto: LPS Otto Moretti