Superbike, Jonathan Rea il piÃ¹ veloce nella FP1 in Francia, brutta caduta per Axel Bassani

Jonathan Rea conferma di essere in grande forma e chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia del Mondiale superbike 2023 a Magny-Cours. Il britannico della Kawasaki ha vinto gara-1 in Repubblica Ceca nella sosta estiva, raggiungendo il podio in tutte e tre le gare. Anche in Francia può fare particolarmente bene, avendo dimostrato di andare forte anche in condizioni di asciutto: tempo di 1:36.900.

Bene anche Toprak Razgatlioglu, pronto a lanciare la sfida in questo fine settimana ad Alvaro Bautista. Il turco della Yamaha è apparso particolarmente competitivo nel settore centrale della pista, arrivando a 160 millesimi da Rea in terza posizione. Inizialmente sottotono invece il leader del Mondiale che è andato in crescita con il passare dei minuti, con un’ottimo run finale che l’ha avvicinato alle prime posizioni, in particolare in sesta piazza a 0″567.

La rivelazione principale è lo statunitense Garrett Gerloff con la sua BMW: con una mescola da giro si inserisce in seconda posizione ad appena un decimo e mezzo da Jonathan Rea. Quarta posizione per Andrea Locatelli a 242 millesimi dal leader, confermando di essere il miglior italiano.

La sessione si conclude con 1’43” di anticipo a causa di una bruttissima caduta in curva 7 di Axel Bassani che causa la bandiera rossa e la fine della FP1. Moto che ha ruzzolato ed oscillato per tutta la curva, fortunatamente non ci sono gravi conseguenze per il pilota italiano. Tra gli altri italiani settimo Rinaldi e nono proprio Bassani.

Foto: Valerio Origo