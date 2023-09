Superbike, GP Aragon: tripletta Ducati nella FP2! Bautista primo davanti a Rinaldi e Petrucci

Tripletta della Ducati nelle prove libere 2 del Gran Premio di Aragon 2023, evento valido come decimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. In Spagna il miglior tempo di questo pomeriggio è stato quello di uno strepitoso Alvaro Bautista in sella alla sua Ducati. Appena dietro di lui si sono inseriti i suoi compagni di squadra Michael Rinaldi (secondo) e Danilo Petrucci (terzo), a completamento di un tris molto interessante.

Il campione in carica ha spinto decisamente di più rispetto alla FP1 (dove ha chiuso con l’ottavo miglior crono) e ha fatto segnare un buon 1’49”649. Un tempo che gli ha consentito di restare davanti a Rinaldi e Petrucci per rispettivamente 77 e 176 centesimi. La quarta piazza è stata conquistata dal britannico Jonathan Rea (Kawasaki), che dopo la prima posizione di questa mattina nella FP1 ha concluso le seconde prove libere con un ritardo di 321 centesimi rispetto a Bautista.

Quinto invece lo spagnolo Iker Lecuona (Honda) a 0.799 e sesto lo statunitense Garrett Gerloff (BMW) a 0.805, mentre ha chiuso al settimo posto con oltre 1” di ritardo (1.108 per la precisione) un non proprio brillante Toprak Razgatlioglu sulla sua Yamaha. In casa Italia c’è da sottolineare, oltre a quanto fatto da Rinaldi e Petrucci, il nono posto di Andrea Locatelli a 1.363 da Bautista. 15° a 1.606 il britannico Scott Redding. Questi invece i piazzamenti degli altri azzurri: 17° Lorenzo Baldassari a 2.282, 19° Axel Bassani a 2.327 e 21° Gabriele Ruiu a 2.954.

CLASSIFICA FP2 GP ARAGON SUPERBIKE 2023

1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’49.649 19 166,688 322,4

2 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’49.726 0.077 0.077

17 166,571 314,0

3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’49.825 0.176 0.099 15 166,421 313,0

4 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’49.970 0.321 0.145 19 166,202 313,0

5 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’50.448 0.799 0.478 15 165,482 320,5

6 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’50.454 0.805 0.006 20 165,473 317,6

7 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’50.757 1.108 0.303 15 165,021 315,8

8 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’50.960 1.311 0.203 19 164,719 315,8

9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’51.065 1.416 0.105 14 164,563 315,8

10 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’51.096 1.447 0.031 19 164,517 323,4

11 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1’51.115 1.466 0.019 19 164,489 315,8

12 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’51.155 1.506 0.040 18 164,430 314,0

13 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’51.208 1.559 0.053 17 164,351 312,1

14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’51.220 1.571 0.012 15 164,334 315,8

15 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’51.255 1.606 0.035 17 164,282 315,8

16 99 F. MARINO FRA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’51.379 1.730 0.124 19 164,099 312,1

17 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’51.931 2.282 0.552 17 163,290 310,3

18 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’51.971 2.322 0.040 4 163,232 305,9

19 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’51.976 2.327 0.005 14 163,224 312,1

20 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’52.253 2.604 0.277 16 162,821 308,6

21 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 1’52.603 2.954 0.350 12 162,315 312,1

22 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’52.622 2.973 0.019 15 162,288 313,0

23 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’52.698 3.049 0.076 12 162,179 303,4

24 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’53.238 3.589 0.540 16 161,405 312,1

25 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1’53.859 4.210 0.621 16 160,525 305,1

Foto: LaPresse