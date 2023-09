Superbike, Alvaro Bautista piega Rea e Razgatlioglu nella Superpole Race ad Aragon!

Una vittoria alla Alvaro Bautista. Lo spagnolo della Ducati aveva voglia di dimostrare il proprio valore nella Superpole Race di Aragon, tappa del Mondiale 2023 di Superbike. Nella gara “veloce”, volta a premiare coi punti i primi nove classificati, l’iberico ha mostrato gli artigli nei confronti dei suoi rivali più qualificati, Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu.

Ci ha provato Jonny a fare la differenza con la sua Kawasaki. Eccezionale il modo in cui il nord-irlandese ha pennellato l’ultima curva, mettendo a frutto le grandi doti di scorrevolezza della ZX-10RR. Tuttavia, Bautista nelle ultime due tornate ha fatto i numeri. In primis, infilando in una staccata da straccio di licenza Razgatlioglu, centauro che la porta la chiude anche in maniera forzata.

Alvaro aveva dalla sua una spinta dalla sua Rossa che neanche il coriaceo turco è stato capace di arrestare. Messo alle spalle l’alfiere di Iwata, Bautista si è messo in scia a Rea e, nel lungo rettilineo prima dell’ultima curva verso sinistra, il motore della Panigale V4R ha fatto in modo che lo spagnolo stracciasse anche gli adesivi all’esterno della moto del nord-irlandese. Conclusione: trionfo del n.1 davanti al nord-irlandese e al turco; graduatoria mondiale che lo vede sempre più in vetta con 479 punti, rispetto ai 437 di Toprak e ai 315 di Jonny.

In una gara che ha vissuto del “triello”, in casa Italia Andrea Locatelli (Yamaha) e Michael Ruben Rinaldi (Ducati) hanno completato la top-5, rimediando un distacco dalla vetta di 5.013 e 6.013. Il gruppo dei migliori dieci ha visto poi lo spagnolo Iker Lecuona (Honda) a 7.024, l’altro iberico Xavi Vierge (Honda) a 8.592, il tedesco Philipp Oettl (Ducati) a 9.384, la BMW dello statunitense Garrett Gerloff a 9.740 e l’australiano Remy Gardner su Yamaha a 10.103. Bella la rimonta di Danilo Petrucci, ma 12° a 10.405. Appuntamento alle 14.00 per gara-2.

CLASSIFICA SUPERPOLE RACE

1 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R

2 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.179

3 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 0.475

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 5.013

5 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 6.013

6 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 7.024

7 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 8.592

8 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 9.384

9 31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 9.740

10 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 10.103

11 45 REDDING Scott BMW M1000 RR 10.279

12 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 10.405

13 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000 RR 15.185

14 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 15.300

15 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 15.699

16 99 MARINO Florian Kawasaki ZX-10RR 20.947

17 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 23.827

18 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 27.934

19 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 28.005

20 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 29.003

21 34 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 34.311

22 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 42.997

RT 51 GRANADO Eric Honda CBR1000 RR-R

RT 16 RUIU Gabriele BMW M1000 RR

RT 76 BAZ Loris BMW M1000 RR

Foto: LiveMedia/Valerio Origo