Superbike, Danilo Petrucci prolunga il contratto con il Team Barni al 2024

Una conferma guadagnata. Danilo Petrucci sarà parte dello schieramento nel Mondiale di Superbike l’anno prossimo nel Barni Spark Racing Team. Le prestazioni crescenti negli ultimi mesi del centauro umbro hanno convinto la squadra a puntare su di lui, dopo aver conquistato tre podi nei primi nove round di questa annata.

“Sono davvero contento. Quest’anno per me correre di nuovo in un Mondiale è stata una grossa sfida, al massimo livello. All’inizio è stata tosta. Non ero sicuro del fatto che venire in questo campionato fosse stata la scelta giusta ma dopo alcune gare abbiamo trovato un buon feeling con il team e abbiamo conquistato degli ottimi risultati. Sia io che Barni vogliamo andare avanti per un’altra stagione con una moto ancora migliore e maggiore supporto da parte di Ducati e soprattutto maggiore esperienza con questa moto, le gomme e questo team“, le considerazioni di Petrucci.

“Puntiamo in alto. Penso che di qui alla fine della stagione sia possibile salire sul podio tante volte. Non vedo l’ora di terminare questa stagione e iniziare quella nuova con tante sfide. È importante essere sempre lì, come stiamo facendo in questa stagione nella seconda parte. Siamo sempre in top five ed è bello. Ci manca giusto un piccolo step per essere costantemente in lotta con ‘i magici tre’. Sono convinto che, con un intero anno di esperienza in più, nella prossima stagione potremo fare perfino meglio. Voglio conquistare una vittoria dato che è il mio sogno diventare uno dei piloti ad aver vinto una gara in MotoGP e in SBK“, ha concluso il pilota nostrano.

Un’opportunità quindi per Petrucci che l’anno venturo, consapevole anche delle qualità della moto a disposizione, cercherà di sfruttare l’esperienza acquisita per essere dei giochi nelle posizioni di vertice di tutte le gare.

Foto: Valerio Origo