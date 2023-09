Superbike, Bautista vuole chiudere i conti a Portimao, Razgatlioglu prova a rimandare tutto a Jerez

Alvaro Bautista è pronto a festeggiare il suo secondo titolo iridato consecutivo nel campionato dedicato alle moto derivate di serie e cercherà di sfruttare il match point rappresentato dal fine settimana del Gran Premio del Portogallo, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Superbike 2023.

Si correrà sullo splendido scenario del tracciato di Portimao, con i suoi iconici sali-scendi, le sue curve mozzafiato e, nel complesso, un lay-out unico nel suo genere. La classica pista nella quale può accadere di tutto, come si è visto negli scorsi anni, con cadute assortite anche dei piloti migliori. Tutto quello che vorrà evitare il portacolori della Ducati.

Dopo il weekend di Aragon, infatti, il pilota spagnolo si è portato a quota 504 punti in classifica generale, portando il suo margine di vantaggio a +47 sull’unico rivale rimasto, ovvero Toprak Razgatlioglu. In poche parole, con 12 punti conquistati in più del rivale turco, per Alvaro Bautista arriverà il titolo a livello matematico. Il secondo di fila, come detto.

Un successo che, fino a poche settimane fa, non appariva minimamente in discussione, con un margine di vantaggio quasi in tripla cifra in fatto di punti. Poi, tra errori e cadute, il ducatista ha riaperto le speranze per i rivali, con la caduta in Gara-1 di Aragon che poteva davvero assomigliare a un “disastro sportivo”. Le vittorie domenicali tra superpole race e Gara-2, invece, hanno rimesso le cose in chiaro e ora il titolo per lo spagnolo è di nuovo dietro l’angolo. Toprak Razgatlioglu permettendo…

