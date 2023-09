Superbike, Bautista trionfa in gara-1 a Portimao e allunga a +52 su Razgatlioglu nel Mondiale

Alvaro Bautista detta la legge del più forte a Portimao e vince anche gara-1 del Gran Premio di Portogallo 2023, valevole come undicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale Superbike. Lo spagnolo della Ducati ha dominato la prima manche del weekend sui saliscendi dell’Algarve, lasciando sfogare come di consueto i suoi avversari nei primi giri per poi fare la differenza nella seconda parte di gara con una gestione ottimale delle gomme.

Si tratta della 22ma affermazione dell’anno per il campione del mondo in carica, che raggiunge inoltre quota 54 successi nella categoria avvicinandosi notevolmente al secondo titolo iridato consecutivo. Bautista ha guadagnato infatti altri 5 punti su Toprak Razgatlioglu, allungando a +52 sul turco della Yamaha quando restano ancora un massimo di 99 punti a disposizione.

Già domani, tra Superpole Race e gara-2, il veterano iberico avrà la possibilità di chiudere i conti con una tappa di anticipo nel caso in cui dovesse lasciare il Portogallo con un margine di almeno 62 punti su Toprak. Podio odierno completato in terza posizione dalla Kawasaki di un solido Jonathan Rea, che ha perso contatto da Bautista e Razgatlioglu verso metà della prima manche.

Distacchi abissali per il resto della griglia, con l’americano Garrett Gerloff che ha regolato il gruppo degli inseguitori centrando un buon quarto posto sulla BMW davanti alla Kawasaki del britannico Alex Lowes e alla Yamaha dell’australiano Remy Gardner. Nono il migliore degli italiani Andrea Locatelli (Yamaha), bravo a rimontare dal fondo dello schieramento, ma entrano in zona punti anche Danilo Petrucci 12° e Axel Bassani 13°. Ritirato per problemi tecnici Michael Ruben Rinaldi.

CLASSIFICA GARA-1 GP PORTOGALLO SUPERBIKE 2023

1 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’41.488 1’40.489 315

2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 2.098 +2.098 1’41.651 1’40.865 317

3 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 6.790 +4.692 1’41.803 1’40.743 315

4 31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 12.093 +5.303 1’41.540 1’41.080 310

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 13.148 +1.055 1’42.165 1’40.847 310

6 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 13.714 +0.566 1’42.221 1’41.282 307

7 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000 RR 14.171 +0.457 1’42.819 1’41.127 311

8 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 15.442 +1.271 1’42.445 1’41.294 307

9 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 17.792 +2.350 1’41.890 1’41.351 311

10 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 21.198 +3.406 1’42.587 1’41.658 307

11 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 21.723 +0.525 1’42.585 1’41.560 308

12 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 21.910 +0.187 1’42.589 1’41.780 310

13 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 23.381 +1.471 1’44.201 1’41.500 306

14 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 23.457 +0.076 1’42.655 1’41.756 304

15 45 REDDING Scott BMW M1000 RR 29.872 +6.415 1’43.829 1’41.607 307

16 34 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 34.162 +4.290 1’42.887 1’42.371 310

17 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 36.702 +2.540 1’43.154 1’42.357 310

18 76 BAZ Loris BMW M1000 RR 40.829 +4.127 1’42.559 1’41.745 315

19 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 46.446 +5.617 1’44.085 1’42.581 306

20 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 52.185 +5.739 1’44.235 1’42.954 302

21 51 GRANADO Eric Honda CBR1000 RR-R 53.598 +1.413 1’43.583 1’42.841 299

22 16 RUIU Gabriele BMW M1000 RR 53.916 +0.318 1’43.630 1’43.185 303

23 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR > 1′ +16.136 1’45.103 1’44.038 304

OUT 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’40.931 300

OUT 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’43.638 291

Foto: Valerio Origo