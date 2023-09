Superbike, Bautista in grande spolvero nella FP2 di Portimao. 2Â° Rinaldi, lontano Razgatlioglu

Alvaro Bautista vuole mettere le cose in chiaro fin dal venerdì a Portimao e domina la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Portogallo 2023, valido come undicesimo e penultimo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. Lo spagnolo della Ducati ha dettato legge nel turno del pomeriggio sui saliscendi dell’Algarve, firmando il miglior tempo in 1’40″476 ed effettuando una strepitosa simulazione di passo gara.

Il leader del campionato ha preceduto in classifica il compagno di squadra italiano Michael Ruben Rinaldi, 2° a 351 millesimi, mentre il fenomeno nord irlandese Jonathan Rea si è spinto fino al terzo posto con la Kawasaki a 542 millesimi dalla vetta dimostrando un ritmo competitivo almeno per il podio. Quarta piazza a 546 millesimi per il primo dei piloti Yamaha, che a sorpresa risponde al nome di Remy Gardner.

Alle spalle dell’australiano troviamo nell’ordine gli azzurri Danilo Petrucci e Andrea Locatelli, 6° e 7° a 713 e 721 millesimi dalla testa, mentre è solo ottavo Toprak Razgatlioglu. Il turco della Yamaha ha accusato un distacco di 723 millesimi dal suo rivale per il titolo Bautista, ma domani avrà la possibilità di salire di colpi come di consueto tra qualifiche e gara-1.

CLASSIFICA FP2 GP PORTOGALLO SUPERBIKE 2023

1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’40.476 20 164,529 314,1

2 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’40.827 0.351 0.351 18 163,956 315,0

3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’41.018 0.542 0.191 17 163,646 314,1

4 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.022 0.546 0.004 18 163,640 312,3

5 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’41.177 0.701 0.155 18 163,389 314,1

6 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’41.189 0.713 0.012 18 163,370 313,2

7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’41.197 0.721 0.008 17 163,357 311,4

8 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’41.199 0.723 0.002 23 163,353 315,0

9 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’41.320 0.844 0.121 22 163,158 314,1

10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.367 0.891 0.047 20 163,083 312,3

11 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’41.379 0.903 0.012 17 163,063 310,5

12 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1’41.386 0.910 0.007 20 163,052 311,4

13 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’41.402 0.926 0.016 17 163,026 312,3

14 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’41.413 0.937 0.011 20 163,009 318,7

15 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’41.694 1.218 0.281 20 162,558 318,7

16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’41.718 1.242 0.024 18 162,520 313,2

17 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’41.729 1.253 0.011 16 162,502 310,5

18 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’41.927 1.451 0.198 20 162,187 308,7

19 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’42.756 2.280 0.829 15 160,878 311,4

20 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 1’42.825 2.349 0.069 16 160,770 301,0

21 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.877 2.401 0.052 18 160,689 301,0

22 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.910 2.434 0.033 18 160,637 304,4

23 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’43.096 2.620 0.186 12 160,348 304,4

24 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’43.429 2.953 0.333 18 159,831 307,0

25 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1’44.697 4.221 1.268 15 157,896 301,8

Credit: LiveMedia/Valerio Origo