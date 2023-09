Su che canali si vede l’Europa League in tv? Guida completa Sky, TV8, DAZN: programma, palinsesto, streaming

Settimana con le coppe europee che prendono il via. Il giovedì sarà appannaggio dell’Europa League, seconda competizione continentale che comincerà questo 21 settembre. Ai nastri di partenza anche Atalanta e Roma, che proveranno ad arrivare fino a Dublino, sede della finale che si terrà nel maggio 2024.

Giallorossi che sono inseriti nel gruppo G assieme a Slavia Praga, Sheriff Tiraspol e Servette: un raggruppamento abbordabile per i giallorossi, che puntano a riscattare la finale persa lo scorso anno. I bergamaschi invece se la giocheranno con lo Sporting Lisbona per il primo posto nel gruppo D, dove ci sono anche gli austriaci dello Sturm Graz ed i polacchi del Rakow.

L’Europa League 2023-2024 verrà trasmessa da Sky Sport e DAZN. La piattaforma satellitare offrirà le partite sui vari canali, oltre a far vedere una partita a settimana in chiaro su TV8, canale 125 e 8 del Digitale Terrestre).

Invece DAZN proporrà in streaming tutte le sfide della seconda competizione continentale. Niente opzione completamente in chiaro invece con Mediaset che non ha acquisito i diritti di trasmissione dell’Europa League.

EUROPA LEAGUE 2023-2024, IL PROGRAMMA

21 settembre – Prima giornata gironi

5 ottobre – Seconda giornata gironi

26 ottobre – Terza giornata gironi

9 novembre – Quarta giornata gironi

30 novembre – Quinta giornata gironi

14 dicembre – Sesta giornata gironi

15 e 22 febbraio 2024 – Andata e ritorno sedicesimi

7 e 14 marzo 2024 – Andata e ritorno ottavi

11 e 18 aprile 2024 – Andata e ritorno quarti

2 e 9 maggio 2024 – Andata e ritorno semifinali

22 Maggio 2024 – Finale a Dublino, Irlanda

