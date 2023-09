Su che canali si vede la Champions League in tv? Guida completa su Sky, Mediaset e Prime: programma, palinsesto, streaming

La Champions League prenderà il via da domani. L’ultima edizione a 32 squadre, con la piccola rivoluzione che ci sarà il prossimo anno con l’aggiunta di quattro squadre. Sarà un cammino lungo fino a Wembley, lo stadio che ospiterà la finale il prossimo 1 giugno 2024. In Italia ci saranno tre modi per poter vedere i match della coppa dalle grandi orecchie.

Innanzitutto, ad avere la fetta maggiore nel nostro Paese è Sky Sport, che trasmette 121 partite delle 137 totali. Per il prossimo anno, con la nuova formula che porterà 36 squadre a partecipare, la piattaforma satellitare avrà a disposizione in esclusiva ben 185 partite delle 203 totali, visibili con il pacchetto Sport. Ovviamente sarà possibile assistere in streaming anche su NOW e SkyGo.

Mediaset ha invece a disposizione la miglior partita che si svolgerà il martedì sera. Almeno per i gironi sarà sempre una squadra italiana ad essere protagonista. Con l’abbonamento ad Infinity+ si potranno vedere ogni settimana 15 delle 16 partite dei gironi in streaming.

Poiché la sedicesima è anche quest’anno esclusiva di Amazon Prime Video: il colosso delle spedizioni avrà, tramite il suo servizio video, a disposizione la migliore partita del mercoledì sera fino alle semifinali.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

19-20 settembre – Prima giornata gironi

3-4 ottobre – Seconda giornata gironi

24-25 ottobre – Terza giornata gironi

7-8 novembre – Quarta giornata gironi

28-29 novembre – Quinta giornata gironi

12-13 dicembre – Sesta giornata gironi

13, 14, 20 e 21 febbraio 2024 – Andata ottavi

5, 16, 12 e 13 marzo 2024 – Ritorno ottavi

9 e 10 aprile 2024 – Andata quarti

16 e 16 aprile 2024 – Ritorno quarti

30 aprile e 1 maggio 2024 – Andata semifinali

7 e 8 maggio 2024 – Ritorno semifinali

1 giugno 2024 – Finale a Wembley, Londra

Foto: LaPresse

Foto: Photo LiveMedia/Nderim Kaceli