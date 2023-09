Su che canale vedere gratis e in chiaro Macedonia-Italia? Programma, orario, tv e streaming

Ancora un giorno di attesa e il nuovo ciclo della Nazionale azzurra targato Luciano Spalletti avrà finalmente il suo inizio: alle 20.45 di domani sera l’Italia sarà impegnata a Skopje per la terza sfida del Girone C valevole per le qualificazioni a Euro 2024 con la Macedonia del Nord. Un appuntamento da non fallire, vista la situazione di classifica non rassicurante.

Dopo l’annuncio del 13 agosto di Roberto Mancini, il quale ha deciso di dimettersi dall’incarico di CT per poi accasarsi con la Nazionale saudita, la FIGC si è immediatamente messa all’opera per mettere sotto contratto l’allenatore toscano, fresco campione d’Italia con il Napoli. Nonostante un tentennamento causato dalla presenza di una clausola – la quale prevedeva che per ingaggiare Spalletti prima del 30 giugno 2024 bisognasse pagare una cifra di 2.5 milioni di euro – nel precedente accordo con la società partenopea, la Federazione è riuscita a convincere sia il tecnico, dimessosi dal Napoli alla fine della scorsa stagione, sia la squadra azzurra.

Spalletti ha già delineato le prime indicazioni in vista dei prossimi impegni: difesa a quattro, gioco aggressivo e piacevole agli occhi, sintomo di una squadra forte, almeno nelle intenzioni del tecnico. Il primo banco di prova sarà la Macedonia del Nord che, sebbene sia rimasta nelle menti dei tifosi azzurri dopo la scioccante eliminazione dal playoff per i Mondiali in Qatar, rimane una formazione qualitativamente modesta. L’Italia ha bisogno dei tre punti, visto che al momento gli azzurri non avrebbero il pass diretto per la Germania: la selezione del Bel Paese, dopo due partite, ha infatti 3 punti in classifica, la metà di quelli conquistati, con un match in più, dall’Ucraina seconda.

La sfida tra Macedonia del Nord e Italia, il cui via è programmato per le 20.45 di domani allo Stadio Filippo II di Skopje (Macedonia del Nord), sarà visibile su Rai 1 in tv e Rai Play in streaming, mentre OA Sport offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro.

