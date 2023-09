Su che canale vedere Genk-Fiorentina stasera? Programma, orario, tv e streaming

Scatta ufficialmente anche la Conference League. L’edizione 2023-2024 della terza manifestazione continentale per club vedrà al via la Fiorentina per quanto riguarda le squadre di casa nostra. La formazione viola proverà a vendicarsi dopo il ko della Finale dello scorso anno contro il West Ham con il gol vittoria giunto proprio allo scadere.

Cosa prevede il programma odierno? Nico Gonzalez e compagni esordiranno questa sera alle ore 18.45 in casa del Genk. I belgi attendono la formazione di mister Vincenzo Italiano alla Cegeka Arena e rappresenteranno un ostacolo di non poco conto in vista della qualificazione verso il turno successivo. Nel raggruppamento in questione vedremo in azione anche Ferencváros e Čukarički, per cui la prima della classe potrebbe uscire proprio da questo incontro.

La compagine toscana proverà a iniziare con il piede giusto nella nuova edizione della Conference League, dopo il brillante successo per 3-2 ottenuto domenica in rimonta contro l’Atalanta. Rispetto al match contro i nerazzurri vedremo alcune novità di formazione, come l’esordio dal primo minuto di Beltran come prima punta al posto di Nzola, mentre in difesa potremmo vedere Kayode sull’esterno.

Il match tra Genk e Fiorentina valevole per il primo turno della Conference League 2023-2024 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su DAZN, SkyGO e NOW.

CALENDARIO CONFERENCE LEAGUE OGGI

Giovedì 21 settembre

Ore 18.45 Genk-Fiorentina – diretta su Sky Sport Arena (204), Sky Calcio 3 (253) e DAZN

PROGRAMMA GENK-FIORENTINA: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204), Sky Calcio 3 (253)

Diretta streaming: NOW, SkyGO e DAZN

Diretta Live: OA Sport

