Su che canale vedere Braga-Napoli stasera? Programma, orario, tv e streaming

Trasferta portoghese per il Napoli che oggi, mercoledì 20 settembre, debutta nella Champions League 2023/24.

Gli azzurri saranno di scena sul campo del Braga nella gara inaugurale del gruppo C.

Il match, con calcio di inizio alle 21.00, sarà visibile su Sky in tv e streaming, dove si potrà vedere anche su Infinity.

Dopo un avvio di campionato in chiaroscuro, la squadra di Rudi Garcia è chiamata a partire col piede giusto in Europa.

Di seguito il calendario e il programma completo di Braga-Napoli, valida per i gironi di Champions League, che si disputerà oggi, mercoledì 20 settembre, alle 21.00. La partita sarà visibile in tv su Sky e in streaming su Sky e Infinity.

Foto: LaPresse