Sport in tv oggi (martedÃ¬ 26 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

L’ultima settimana di settembre 2023 entra nel vivo quest’oggi, martedì 26, con una giornata abbastanza interessante per lo sport italiano e internazionale. Prosegue la tournée asiatica dei circuiti ATP e WTA di tennis, senza azzurri impegnati in mattinata almeno a livello di main draw. Ci sarà spazio anche per il ciclismo su strada, con la quarta tappa del Tour de Langkawi e la frazione inaugurale del Giro di Croazia.

Nel pomeriggio verranno assegnate le ultime medaglie agli Europei di tiro a volo con le finali delle prove a squadre di trap, mentre la Nazionale italiana di baseball va a caccia di riscatto dopo la brutta sconfitta di ieri contro la Svezia e sfida la Gran Bretagna in un vero e proprio spareggio per superare il turno e accedere ai quarti di finale degli Europei.

Grande attesa anche per la seconda uscita della nuova Italia del CT Andrea Soncin, che affronta la Svezia in casa a Castel di Sangro dopo il successo di misura sulla Svizzera in occasione della fase a gironi della Lega A della UEFA Nations League di calcio femminile. In serata il menu propone infine la Champions League di pallanuoto maschile (con Pro Recco e Brescia impegnate) e alcune partite dei campionati nazionali di calcio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi martedì 26 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 26 settembre

4.00 Tennis, WTA Tokyo: primo turno – Diretta tv su Supertennis, live streaming su Supertennis.tv e SupertenniX

6.20 Ciclismo, Tour de Langkawi: quarta tappa – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

9.00 Tennis, WTA Ningbo: primo turno – Diretta tv su Supertennis, live streaming su Supertennis.tv e SupertenniX

13.30 Tennis, ATP Zhuhai: finale – Diretta tv su Supertennis, live streaming su Supertennis.tv e SupertenniX

13.30 Tennis, ATP Chengdu: finale – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, live streaming su Supertennis.tv, SupertenniX, Sky Go e Now

15.00 Ciclismo, Giro di Croazia: prima tappa – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

16.00 Tiro a volo, Europei: finali a squadre trap femminile e maschile – Diretta streaming sul canale Youtube ESCvideostream

17.30 Baseball, Europei: Italia-Gran Bretagna – Diretta streaming su baseballeurope.tv

17.45 Calcio femminile, Nations League: Italia-Svezia – Diretta tv su Rai 2 e live streaming su Rai Play

19.00 Pallanuoto, Champions League: Pro Recco-Dinamo Tbilisi – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go, Now e Len TV

19.00 Calcio, Liga: Siviglia-Almeria – Diretta streaming su DAZN

19.30 Pallanuoto, Champions League: Sabadell-Brescia – Diretta streaming su Len TV

20.45 Calcio, Serie A: Juventus-Lecce – Diretta streaming su DAZN

20.45 Calcio, Coppa di Germania: Preussen Munster-Bayern Monaco (primo turno) – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go e Now

21.00 Calcio, Carabao Cup: Manchester United-Crystal Palace – Diretta streaming su DAZN

21.30 Calcio, Liga: Maiorca-Barcellona – Diretta streaming su DAZN

