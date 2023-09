Equitazione, ultima chiamata per l’Italia nella Finale di Nations Cup: in palio un pass per Parigi 2024

Con la pubblicazione della Master List sono stati fugati gli ultimi dubbi e dunque saranno 13 le squadre che parteciperanno alla Finale della Nations Cup 2023 di salto ostacoli dell’equitazione, in programma da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre a Barcellona, in Spagna.

Questi 13 quartetti saranno in gara per la conquista del titolo, ma ci sarà una gara nella gara, dato che la manifestazione metterà in palio l’ultimo pass olimpico per qualificare una squadra composta da tre binomi ai Giochi per il Paese meglio piazzato non ancora qualificato.

Delle 13 squadre che parteciperanno alla First Competition saranno 6 quelle alla ricerca del biglietto per Parigi 2024, ovvero Italia, USA, Messico, Brasile, Argentina ed Uzbekistan, mentre gli altri 7 team in gara, tutti già qualificati ai Giochi, saranno Australia, Belgio, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Spagna e Svizzera.

Va ricordato, però, che potrebbe anche esserci una riconsiderazione del risultato dopo i Giochi Panamericani, qualora una squadra tra USA, Messico, Argentina e Brasile centri il pass alla Finale di Nations Cup e poi rientri tra le tre qualificate ai Giochi Olimpici attraverso i Giochi Panamericani.

A Barcellona le migliori 8 compagini della First Competition avranno accesso alla Final Competition, che assegnerà titolo e pass olimpico (qualora vi siano almeno 2 Nazioni delle 6 ancora in gara). Altri 6 Paesi, infine, saranno rappresentati da individualisti, ovvero Colombia, Ecuador, Francia, Kirghizistan, Paesi Bassi e Svezia.

SQUADRE PARTECIPANTI ALLA NATIONS CUP FINAL 2023

I Paesi in grassetto sono in corsa per la conquista del pass olimpico.

Svizzera

Irlanda

Gran Bretagna

Germania

Belgio

Italia

USA

Messico

Brasile

Argentina

Australia

Uzbekistan

Spagna

Foto: Pier Colombo