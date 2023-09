Sport in tv oggi (lunedÃ¬ 11 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 11 settembre, prende il via una nuova settimana di grande sport internazionale con una giornata importante per i colori azzurri. In mattinata si comincia a Malmö con Italia-Francia nella fase a gironi degli Europei a squadre di tennistavolo al femminile, mentre in Croazia verranno assegnati i primi titoli degli Europei di tiro a volo con le finali individuali di skeet.

La selezione tricolore va a caccia del secondo pass olimpico nello skeet maschile per completare l’en plein (contando tutte le specialità del tiro a volo) in vista dei Giochi di Parigi 2024. Italia possibile protagonista anche ai Mondiali di sollevamento pesi con Oscar Reyes nei -81 kg e soprattutto Nino Pizzolato nella categoria olimpica -89 kg al rientro in gara dopo oltre un anno di stop.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi lunedì 11 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 11 settembre

4.00 Tennis, WTA Osaka: primo turno – Diretta tv su Supertennis, live streaming su Supertennis.tv e SupertenniX

10.00 Tennistavolo, Europei a squadre: Italia-Francia (fase a gironi torneo femminile) – Diretta streaming su ettu.tv

15.15 Tiro a volo, Europei: finali skeet donne e uomini – Diretta streaming sul canale Youtube ESC Video Stream

15.30 Sollevamento pesi, Mondiali: gruppo A categoria -81 kg maschile – Diretta streaming su Olympic Channel

16.30 Volley, Europei: Slovenia-Ucraina (quarti di finale) – Diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, live streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv

18.00 Calcio, Qualificazioni Europei: Armenia-Croazia – Diretta tv su Sky Sport Calcio, live streaming su Sky Go e NOW

18.00 Sollevamento pesi, Mondiali: gruppo A categoria -89 kg maschile – Diretta streaming su Olympic Channel

20.00 Volley, Europei: Francia-Romania (quarti di finale) – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv

20.30 Tennis, WTA San Diego: primo turno – Diretta tv su Supertennis, live streaming su Supertennis.tv e SupertenniX

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei: Islanda-Bosnia, Lettonia-Galles, Portogallo-Lussemburgo, Slovacchia-Liechtenstein (Diretta Gol) – Diretta tv su Sky Sport Calcio, live streaming su Sky Go e NOW

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

15:00 Volley2u Speciale Europei Volley 2023. Conduce Roberta Rotelli

17:30 TennisMania Speciale US Open con Stefano Semeraro e Guido Monaco. Conduce: Dario Puppo

18:25 Sport2day Speciale Ciclismo con Stefano Garzelli. Conduce: Francesca Cazzaniga

20:20 Sail2u con Mino Taveri. Conduce: Stefano Vegliani

21:00 Sport&go2u con Dario Puppo (telecronista Eurosport). Conducono: Alessandro Aita e Giandomenico Tiseo

