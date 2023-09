Italia-Svezia, Coppa Davis 2023: programma, orari, tv, streaming

La settimana di tennis sarà caratterizzata dalla fase di qualificazione della Coppa Davis. L’Italia sarà impegnata alla Unipol Arena di Bologna per conquistare un posto tra le migliori otto nazionali al mondo; l’ultimo match sarà quello con la Svezia, che si disputerà domenica 17 settembre.

Gli svedesi, almeno sulla carta, sono il fanalino di coda del raggruppamento. Johan Hedsberg ha perso per strada Mikael Ymer, squalificato per 18 mesi dopo aver saltato tre controlli antidoping; il numero uno nazionale diventa dunque il fratello Elias, mai riuscito ad abbattere il muro della top 100 in carriera. Ad affiancarlo ci sarà Dragos Madaras, da poco nel circuito Challenger, assieme a Leo Borg (figlio di Bjorn ma con meno talento), Filip Bergevi e André Goransson.

Per l’Italia questo match potrebbe risultare solo una pratica da sbrigare, in caso di successi con Canada, senza Auger-Aliassime e con uno Shapovalov a mezzo servizio, e Cile. Un’impresa non impossibile anche per una selezione priva sia di Jannik Sinner che di Matteo Berrettini, ma con giocatori solidi come Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

Il match Italia-Svezia di Coppa Davis 2023 inizierà alle 15.00 del 17 settembre 2023. Le partite verranno trasmesse in diretta sui canali Rai in chiaro e su Sky Sport a pagamento; streaming previsto invece su RaiPlay in chiaro, NOW, Sky Go e SuperTennix a pagamento.

ITALIA-SVEZIA, COPPA DAVIS 2023, IL CALENDARIO

17 settembre

15.00: Italia-Svezia

ITALIA-SVEZIA, COPPA DAVIS 2023, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Due, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Diretta streaming: NOW, SkyGo, RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse