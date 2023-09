Sport in tv oggi (giovedÃ¬ 28 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport in tv ed in streaming quella di oggi, giovedì 28 settembre: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la Coppa Agostoni, l’equitazione con la Finale della Nations Cup di salto ostacoli, e molto altro ancora.

Da oggi a Barcellona, in Spagna, si disputerà la Finale della Nations Cup 2023 di salto ostacoli dell’equitazione, qualificante alle Olimpiadi di Parigi 2024: in palio l’ultimo pass per la squadra meglio classificata non ancora qualificata. Il titolo (con annesso pass olimpico) verrà assegnato domenica, ma sarà la prima competizione di oggi a decretare le 8 finaliste.

La Coppa del Mondo 2023 di rugby proseguirà in Francia con la quarta e penultima giornata della prima fase a gironi e per la Pool D si disputerà alle 21.00 Giappone-Samoa. Entrambe le formazioni fino ad ora hanno disputato due incontri ed osservato il turno di riposo: le due squadre hanno battuto con bonus offensivo il Cile, mentre i nipponici hanno poi perso contro l’Inghilterra ed i samoani sono stati sconfitti dall’Argentina.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 28 settembre

04.00 Tennis, WTA 500 Tokyo: ottavi – SuperTenniX, WTA TV, 04.00-06.30 SuperTennis HD

04.15 Ciclismo, Tour de Langkawi: sesta tappa – 07.05 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

06.30 Tennis, ATP 500 Pechino: primo turno (1° match dalle 06.30 Sonego-Humbert, 1° match dalle 08.00 Arnaldi-Wolf) – SuperTenniX, Tennis TV, 06.30-09.00 e 13.30-15.00 SuperTennis HD

08.00 Tennis, ATP 250 Astana: primo turno – SuperTenniX, Tennis TV, 12.00-13.30 SuperTennis HD

09.00 Tennis, WTA 250 Ningbo: quarti (1° match alle ore 09.00 Bronzetti-Fruhvirtova) – SuperTenniX, WTA TV, 09.30-12.00 e 15.00-17.00 SuperTennis HD

09.00 Pentathlon moderno, Challenger Spain: qualificazioni maschili – Nessuna copertura tv/streaming

11.30 Ciclismo, Coppa Agostoni: Lissone – Lissone (195.7 km) – 15.00 Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

13.10 Ciclismo, Circuito Franco-Belga – 15.15 eurosport.it, discovery+, 16.45 Eurosport 1 HD, DAZN

13.35 Ciclismo, CRO Race: terza tappa – 14.45 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

14.00 Equitazione, Finale Nations Cup salto ostacoli: prima competizione – ClipMyHorse.TV e FEI.TV

16.00 Golf, Ryder Cup: cerimonia d’apertura – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Uno, Sky Sport Golf, Sky Go, Now

18.30 Calcio, Serie A: Frosinone-Fiorentina – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

18.30 Calcio, Serie A: Monza-Bologna – DAZN, ZONA DAZN

19.00 Calcio, Liga spagnola: Granada-Betis – DAZN

19.00 Calcio, Liga spagnola: Celta-Alaves – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Genoa-Roma – DAZN, ZONA DAZN

21.00 Rugby, Coppa del Mondo: Giappone-Samoa – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Rai Sport HD, Sky Go, Now, Rai Play

21.30 Calcio, Liga spagnola: Osasuna-Atletico Madrid – DAZN

