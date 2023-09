LIVE Coppa Agostoni 2023 in DIRETTA: iniziano le Classiche italiane autunnali!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della Coppa Agostoni – Giro delle Brianze 2023! Parte da Lissone il programma delle classiche autunnali italiane, con il primo capitolo del Trittico Lombardo, che proseguirà con la Coppa Bernocchi e la Tre Valli Varesine.

Il percorso è lo stesso delle ultime stagioni, 195.7 km con partenza ed arrivo a Lissone, ed in mezzo oltre 3000 metri di dislivello. La fase decisiva della corsa sarà il circuito, da ripetere per quattro volte, che proporrà le salite di Sirtori (1700 metri al 4,8%), del Colle Brianza (3,1 km al 6,7%) e di Lissolo (2,5 km al 7,2%). Dall’ultimo scollinamento mancheranno 35 km al traguardo.

Una corsa spesso decisa in uno sprint ristretto e che lo scorso anno vide Sjoerd Bax superare a sorpresa Alejandro Valverde nel finale, privandolo di quella che sarebbe stata la sua ultima vittoria in carriera. Il neerlandese torna alla partenza, tra i suoi rivali più agguerriti ci saranno Simone Velasco, Simon Yates, Filippo Zana, Benoit Cosnefroy ed il suo compagno Marc Hirschi.

Si parte alle 11.30. Noi di OA Sport vi offriamo la DIRETTA LIVE testuale della Coppa Agostoni 2023. Vi racconteremo la corsa sin dalla sua prima pedalata, fornendovi aggiornamenti in tempo reale, in modo da non perdere neanche un’emozione. Non mancate!

Foto: Sprint Cycling