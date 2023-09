Sport in tv oggi (giovedÃ¬ 21 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 21 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli Europei 2023 di ciclismo su strada nei Paesi Bassi. Assisteremo allo spettacolo delle prove a squadre miste dove l’Italia andrà a caccia delle medaglie, potendo contare su una formazione di primo livello in grado di lottare per la top-3.

In primo piano anche i tanti tornei in Asia di tennis, con l’esordio a Zhuhai (Cina) di Matteo Arnaldi che, dopo le ottime prestazioni in Coppa Davis, cercherà di dar seguito al suo periodo positivo. Il ligure affronterà nel primo turno l’insidioso russo Aslan Karatsev. In serata le tantissime partite di Europa League e Conference League di calcio con Roma, Atalanta e Fiorentina protagoniste.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 21 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 21 settembre

07.00 Tennis, ATP Zhuhai: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

(Arnaldi vs Karatsev 1° incontro e inizio programma dalle 07.00 italiane)

07.00 Tennis, ATP Chengdu: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

08.00 Tennis, WTA Guangzhou: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

(Bronzetti vs Minnen 1° incontro e inizio alle 08.00 italiane)

09.40 Canoa Slalom, Mondiali 2023: quarta giornata – Diretta streaming su Recast.tv.

10.30 Lotta, Mondiali 2023: qualificazioni greco-romana 55-77-82-130 kg – Diretta streaming su UWW+.

10.30 Lotta, Mondiali 2023: ripescaggi lotta femminile 53-62-68-72 kg – Diretta streaming su UWW+.

11.00 Vela, Europei 2023: Formula Kite – Nessuna copertura tv/streaming.

12.45 Ciclismo, Europei 2023: Team Relay juniores – Nessuna copertura tv/streaming.

13.00 Ciclismo, Giro del Lussemburgo: seconda tappa – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.30 Ciclismo, Europei 2023: Team Relay Elite – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD, in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.45 Lotta, Mondiali 2023: semifinali greco-romana 55-77-82-130 kg – Diretta streaming su UWW+.

18.00 Beach soccer, Euro Beach Soccer League 2023 (Superfinal): Italia-Bielorussia – Diretta streaming su RaiPlay3.

18.00 Lotta, Mondiali 2023: finali lotta femminile 53-62-68-72 kg – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay e su UWW+.

18.45 Calcio, Europa League: LASK Linz-Liverpool – Diretta tv su Sky Sport 254, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

18.45 Calcio, Europa League: Saint-Gilloise-Tolosa – Diretta tv/streaming su DAZN.

18.45 Calcio, Europa League: Panathinaikos-Villarreal – Diretta tv/streaming su DAZN.

18.45 Calcio, Europa League: Rennes-Maccabi Haifa – Diretta tv/streaming su DAZN.

18.45 Calcio, Europa League: Servette-Slavia Praga – Diretta tv/streaming su DAZN.

18.45 Calcio, Europa League: Sheriff Tiraspol-Roma – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252, in streaming su NOW, SkyGo, DAZN.

18.45 Calcio, Europa League: Bayer Leverkusen-Hacken – Diretta tv/streaming su DAZN.

18.45 Calcio, Europa League: Qarabag-Molde – Diretta tv/streaming su DAZN.

18.45 Calcio, Conference League: Zrinjski-AZ Alkmaar – Diretta Gol su Sky Sport 251, in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Conference League: Legia Varsavia-Aston Villa – Diretta Gol su Sky Sport 251, in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Conference League: Ferencvaros-Cukaricki – Diretta Gol su Sky Sport 251, in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Conference League: Genk-Fiorentina – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su NOW, SkyGo e DAZN.

18.45 Calcio, Conference League: Eintracht Francoforte-Aberdeen – Diretta Gol su Sky Sport 251, in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Conference League: HJK-PAOK Salonicco – Diretta Gol su Sky Sport 251, in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Conference League: Fenerbahce-Nordsjaelland – Diretta Gol su Sky Sport 251, in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Conference League: Ludogorets-Spartak Trnava – Diretta Gol su Sky Sport 251, in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Tennis, WTA1000 Guadalajara: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e WTA Tv.

(Trevisan vs Dolehide non prima delle 02.00 italiane del 22 settembre)

21.00 Calcio, Europa League: Olympiacos-Friburgo – Diretta tv/streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Europa League: West Ham-TSC – Diretta tv su Sky Sport 254, streaming su NOW, SkyGo, DAZN

21.00 Calcio, Europa League: Ajax-Marsiglia – Diretta tv/streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Europa League: Brighton-AEK Atene – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su NOW, SkyGo, DAZN.

21.00 Calcio, Europa League: Rangers Glasgow-Betis Siviglia – Diretta tv/streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Europa League: Sparta Praga-Aris Salonicco – Diretta tv/streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Europa League: Atalanta-Rakow – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, in streaming su NOW, SkyGo, DAZN.

21.00 Calcio, Europa League: Sturm Graz-Sporting Lisbona – Diretta tv/streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Conference League: Slovan-Klaksvik – Diretta Gol su Sky Sport 251, in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Conference League: Maccabi Tel Aviv-Breioablik – Diretta Gol su Sky Sport 251, in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Conference League: Zorya Luhansk-Gent – Diretta Gol su Sky Sport 251, in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Conference League: Dinamo Zagabria-Astana – Diretta Gol su Sky Sport 251, in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Conference League: Viktoria Plzen-Ballkani – Diretta Gol su Sky Sport 251, in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Conference League: Club Brugge-Besiktas – Diretta tv/streaming su DAZN, diretta Gol su Sky Sport 251, in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Conference League: Lugano-Bodo/Glimt – Diretta Gol su Sky Sport 251, in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Rugby, Mondiali 2023: Francia-Namibia – Diretta tv su Sky Sport Max (205), in streaming su SkyGo e su NOW.

