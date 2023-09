F1, GP Giappone 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming 22 settembre

Neanche il tempo di prendere fiato dopo le emozioni di Marina Bay che si torna in pista già nella prima mattinata italiana di venerdì 22 settembre per le prove libere del Gran Premio di Giappone 2023, valevole come sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Occhi puntati sul meraviglioso circuito di Suzuka per un weekend che dovrà dare delle risposte molto interessanti in vista della fase finale del campionato.

Entrambi i titoli iridati sono ormai decisi (manca solo la sentenza dell’aritmetica) da mesi in favore di Max Verstappen e Red Bull, ma il rimescolamento di valori andato in scena a Singapore ha sorpreso tutti e andrà pesato proprio questo fine settimana sullo storico tracciato nipponico. Parliamo di una pista completa, con lunghi rettilinei ed un mix tra curve veloci e frenate importanti che dovrebbero esaltare le macchine più competitive e versatili a tutto tondo.

Prova del nove cruciale dunque per Ferrari, dopo gli ottimi segnali di Monza e Marina Bay, ma sognano in grande anche Mercedes e McLaren (questa volta anche con Oscar Piastri, che potrà sfruttare finalmente i nuovi aggiornamenti) nel caso in cui Red Bull non dovesse tornare a dominare come nelle prime 14 tappe della stagione 2023.

Le prime due sessioni di prove libere a Suzuka verranno trasmesse in diretta tv (per gli abbonati) su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà inoltre la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambi i turni con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP GIAPPONE F1 2023

Venerdì 22 settembre

Ore 4.30 prove libere 1 a Suzuka (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 8.00 prove libere 2 a Suzuka (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA PROVE LIBERE F1: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Lapresse