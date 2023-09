Pallanuoto, Europei 2024: Setterosa con la Spagna, Settebello con l’Ungheria. Italia alla ricerca dei pass olimpici

Sono stati sorteggiati i gironi degli Europei 2024 di pallanuoto, che metteranno in palio un pass olimpico sia nel torneo maschile che in quello femminile: da mercoledì 3 a martedì 16 gennaio, il Netanya Wingate Institute, in Israele, assegnerà i titoli continentali.

Inoltre per ciascuno dei due tornei la squadra meglio classificata non ancora qualificata alle Olimpiadi conquisterà anche il biglietto per Parigi 2024: sono già qualificate Ungheria e Grecia tra gli uomini e Paesi Bassi e Spagna tra le donne, oltre alla Francia, in qualità di Paese ospitante.

Nuova formula, uguale per i due tornei, con due divisioni e 16 squadre partecipanti: le prime due di ciascuno dei gironi della Prima Divisione andranno ai quarti di finale, mentre terze e quarte giocheranno gli ottavi rispettivamente contro le seconde e le prime di ciascuno dei gironi della Seconda Divisione.

SORTEGGI EUROPEI PALLANUOTO 2024

Torneo maschile

Divisione 1

Gruppo A: Montenegro, Spagna, Francia, Croazia

Gruppo B: Georgia, Ungheria, Italia, Grecia

Divisione 2

Gruppo C: Serbia, Germania, Israele, Malta

Gruppo D: Slovacchia, Paesi Bassi, Slovenia, Romania

Torneo femminile

Divisione 1

Gruppo A: Paesi Bassi, Ungheria, Croazia, Grecia

Gruppo B: Spagna, Israele, Francia, Italia

Divisione 2

Gruppo C: Romania, Serbia, Turchia, Repubblica Ceca

Gruppo D: Gran Bretagna, Slovacchia, Germania, Bulgaria

