Sollevamento pesi, Nino Pizzolato fuori gara con tre nulli di strappo ai Mondiali. Oro a sorpresa per l’Iran nei -89 kg

Non si sblocca la situazione di Nino Pizzolato nel percorso di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024, dopo essere finito fuori gara nei -89 kg ai Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi sulla pedana di Riyadh (Arabia Saudita). Purtroppo il fortissimo atleta siciliano, ancora non al top della condizione, ha commesso tre errori consecutivi nello strappo a quota 168 kg scegliendo poi di ritirarsi e di non prendere parte all’esercizio di slancio.

Il 27enne trapanese deve rimandare dunque l’appuntamento con l’ingresso nella top10 del ranking a cinque cerchi, dopo non aver potuto gareggiare realmente per oltre un anno a causa di un problema alla schiena. Il tre volte campione d’Europa avrà ancora tre chance a disposizione per volare alle Olimpiadi: il Grand Prix di inizio dicembre in Qatar, gli Europei 2024 a fine febbraio in Turchia e la World Cup in Thailandia ad inizio aprile 2024.

Pur senza la concorrenza di Pizzolato e del fenomeno bulgaro Karlos Nasar, la quotata coppia cinese ha mancato clamorosamente il titolo iridato cedendo il gradino più alto del podio al sorprendente outsider iraniano Mir Mostafa Javadi Aliabadi con 384 kg di totale. Decisiva la terza e ultima prova di slancio, in cui ha sollevato regolarmente 215 kg superando di una lunghezza il detentore del record mondiale Li Dayin, solo argento con 383 kg (170+213).

Medaglia di bronzo nel concorso generale per il solido venezuelano Keydomar Vallenilla (terzo anche in entrambe le graduatorie di specialità) con 381 kg, frutto di uno strappo da 171 e di uno slancio da 210 kg. Grande delusione per il secondo cinese Tao Tian (vanta il primato mondiale di clean and jerk con 222 kg), fuori classifica con tre nulli di slancio dopo aver chiuso il primo segmento di gara a 168 kg. Da segnalare la vittoria dell’armeno Andranik Karapetyan nell’esercizio di strappo con 175 kg davanti al moldavo Marin Robu (173), mentre Javadi si è imposto nello slancio davanti al cinese Li Dayin.

Foto: Lapresse