Sollevamento pesi, Mondiali 2023: Cina in trionfo con Liu Huanhua nei -102 kg

Va in archivio ufficialmente l’undicesima giornata dei Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Riyadh (in Arabia Saudita) fino a domenica 17 settembre e valevole come evento di qualificazione olimpica a partecipazione obbligatoria verso i Giochi di Parigi 2024. Il programma odierno si è concluso con il gruppo A della categoria a cinque cerchi -102 kg maschile, senza italiani protagonisti.

Cina che si conferma il punto di riferimento globale della disciplina centrando un nuovo titolo (il sesto di questa rassegna iridata) grazie a Liu Huanhua, capace di imporsi sfondando la significativa barriera dei 400 kg. Il 22enne, bronzo mondiale 2022 nei -89 kg, si è dimostrato estremamente competitivo anche effettuando un doppio salto di categoria.

Il Campione Asiatico in carica dei -96 kg ha trionfato nel concorso generale con 404 kg di totale, facendo la differenza con uno slancio da 224 kg (misura valida anche per l’oro di specialità) dopo aver chiuso in quarta posizione nello strappo con 180 kg. Argento al sud coreano Jang Yeonhak a quota 399 kg, centrando inoltre due bronzi di specialità con 182 kg di strappo e 217 di slancio.

Terzo gradino del podio occupato dal bielorusso Yauheni Tsikhansou con 394 kg, grazie ad uno snatch da 183 kg (oro di specialità) e ad uno slancio da 211 kg. Da registrare infine l’argento di strappo conquistato dall’armeno Garik Karapetyan con 183 kg e quello di slancio firmato dal qatarino Fares Ibrahim El-Bakh con 218 kg.

