Canoa slalom, Mondiali 2023: le carte dell’Italia per il podio e per i pass olimpici

A Lee Valley, in Gran Bretagna, dal 19 al 24 settembre, si disputeranno i Mondiali 2023 di canoa slalom, dove sarà messa in palio la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nel C1 e nel K1: saranno 15 i pass non nominali a disposizione nel kayak e 12 quelli nella canadese, sia tra gli uomini che tra le donne. Saranno 12 nel complesso gli azzurri al via della rassegna iridata.

Nel kayak maschile il più accreditato per il pass olimpico, ma anche per centrare una medaglia è sicuramente Giovanni De Gennaro, il quale potrebbe essere anche ripescato col 5° posto ai Giochi Europei dietro a Repubblica Ceca, Svizzera, Gran Bretagna ed Austria, anche se Marcello Beda ha già ottenuto in carriera un argento iridato, infine meno pressione ci sarà su Xabier Ferrazzi, in stagione al titolo iridato nella categoria junior.

Nel kayak femminile grandi speranze sono riposte in Stefanie Horn, la quale ha tutte le carte in regola sia per centrare il pass olimpico, sia per provare ad arpionare il podio (l’azzurra ha 9 Paesi davanti ai Giochi Europei, ovvero Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Austria, Gran Bretagna, Francia, Andorra e Spagna). Meno possibilità di podio sembrano avere Chiara Sabattini e Marta Bertoncelli.

Nella canadese maschile gli azzurri al via saranno Roberto Colazingari, Paolo Ceccon e Raffaello Ivaldi, con quest’ultimo che ha vinto l’ultima tappa della Coppa del Mondo ed inoltre potrebbe sperare in un ripescaggio col piazzamento dei Giochi Europei, dove è preceduto da 8 Paesi, ovvero Gran Bretagna, Spagna, Repubblica Ceca, Germania, Slovenia, Francia, Polonia e Slovacchia.

Nella canadese femminile, per quanto visto in stagione, le maggiori speranze azzurre di pass olimpico sono affidate a Marta Bertoncelli, la quale sarà affiancata da Elena Borghi ed Elena Micozzi, con quest’ultima che può anche sperare nel ripescaggio col 7° posto dei Giochi Europei alle spalle di Germania, Polonia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia.

Nel kayak cross maschile, dove non saranno in palio pass olimpici, tra i favoriti per il podio c’è sicuramente l’azzurro Giovanni De Gennaro, che vorrà confermare quanto di buono dimostrato in stagione, mentre al suo fianco ci sarà anche Leonardo Proietti.

Nel kayak cross femminile, dove allo stesso modo non saranno a disposizione pass olimpici, non si può non inserire tra le favorite per il successo finale Stefanie Horn, la quale in stagione ha fatto molto bene sia in Coppa del Mondo che ai Giochi Europei. Con lei sarà in gara anche Chiara Sabattini.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER I MONDIALI DI CANOA SLALOM

KAYAK MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO

C.S. AERONAUTICA MILITARE: Marcello BEDA

CANOA CLUB KAYAK VALSTAGNA: Xabier FERRAZZI

KAYAK FEMMINILE

G.S. MARINA MILITARE: Stefanie HORN

G.S. FIAMME AZZURRE: Chiara SABATTINI

C.S. CARABINIERI: Marta BERTONCELLI

CANADESE MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Roberto COLAZINGARI, Paolo CECCON

G.S. MARINA MILITARE: Raffaello IVALDI

CANADESE FEMMINILE

C.S. CARABINIERI: Marta BERTONCELLI, Elena BORGHI

G.S. MARINA MILITARE: Elena MICOZZI

KAYAK CROSS MASCHILE

CANOANIUM CLUB SUBIACO: Leonardo PROIETTI

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO

KAYAK CROSS FEMMINILE

G.S. MARINA MILITARE: Stefanie HORN

G.S. FIAMME AZZURRE: Chiara SABATTINI

Foto: Pier Colombo