Slittino: primo raduno in pista per la Nazionale italiana, i convocati. Spicca Dominik Fischnaller

La stagione invernale si avvicina ed ovviamente si intensificano gli allenamenti per le varie discipline che prenderanno il via tra qualche mese. Tra questa anche lo slittino su pista artificiale: ad inizio settimana prossima primo raduno in pista per la Nazionale italiana.

Gli azzurri, guidati dal direttore tecnico Armin Zoeggeler, si ritroveranno da lunedì 18 a venerdì 22 settembre sul catino di Koenigssee in terra teutonica.

Tra i convocati spicca ovviamente il detentore della Coppa del Mondo, quel Dominik Fischnaller che punta a confermarsi in questa stagione dopo la sfera di cristallo.

Gli altri presenti: Leon Felderer, Emanuel Rieder, Fabian Malleier, Lukas Gufler, Simon Kainzwaldner, Alex Gufler, Ivan Nagler, Ludwig Rieder, Marion Oberhofer, Andrea Voetter, Sandra Robatscher, Verena Hofer, Nina Zoeggeler, Nadia Falkensteiner e Annalena Huber.

Foto: Lapresse