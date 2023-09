Sky o DAZN, dove vedere Sassuolo-Juventus? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

La Serie A 2023/2024 venerdì 22 settembre ripartirà ufficialmente con il quinto turno. La massima serie italiana è pronta per tornare ad allietare le serate del fine settimana. Dopo le tante gare che si sono svolte in questi giorni, e che hanno visto diverse formazioni italiane in azione in Europa, toccherà nuovamente giocare in campionato. E una delle squadre che, invece, ha riposato nel corso delle settimana è la Juventus, che sabato 23 settembre a partire dalle ore 18.00, riprenderà la propria corsa in A.

La Vecchi Signora si appresta a giocare il quinto turno e lo farà contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Un incontro estremamente interessante per Massimiliano Allegri e i suoi uomini che, nel corso del proprio cammino, incroceranno i neroverdi. La difesa allestita da Alessio Dionisi, ad oggi, non ha pienamente convinto, ma in attacco Berardi e compagni sanno come pungere gli avversarsi e ci proveranno senza dubbio contro la Juventus.

Nelle prime quattro gare di A i bianconeri hanno raccolto 10 punti e si trovano al secondo posto, alle spalle dell’Inter prima a punteggio pieno. Il Sassuolo invece, galleggia al 17esimo posto con 3 punti in quattro giornate: vedremo chi la spunterà sabato nel tardo pomeriggio al Mapei Stadium. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Sassuolo-Juventus, match valido per la 5a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO SASSUOLO-JUVENTUS (23 SETTEMBRE)

Sabato 23 settembre

Ore 18.00 – Sassuolo-Juventus – Serie A, 5° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA SASSUOLO-JUVENTUS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Sassuolo-Juventus:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-JUVENTUS

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Elic, Tressoldi, Vina; Henrique, Boloca; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Alessio Dionisi

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Massimiliano Allegri

