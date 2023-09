Sky o DAZN, dove vedere Juventus-Lazio? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

La Serie A 2023/2024 è pronta nuovamente a tornare in campo. La massima serie italiana, dopo il lungo stop di due settimane per permettere alle varie Nazionali di scendere sul terreno di gioco, potrà ritornare a regalare emozioni. Sin qui si sono disputati appena tre turni e adesso si inizierà con il quarto. Tante le sfide interessantissime anche nel corso di questo lungo weekend e, ad aprire le danze, ci penseranno proprio due formazioni che sanno regalare spettacolo: la Juventus di Massimiliano Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri.

Partiamo subito dai padroni di casa che, quest’anno, hanno iniziato con il piede giusto. Nel corso della prima giornata hanno incontrato e battuto l’Udinese: 0-3 netto alla Dacia Arena e tanta voglia di risollevare la testa dopo un’annata da dimenticare. Poi però, è arrivato un pareggio casalingo con il Bologna: un 1-1 in rimonta per giunta, con Vlahovic come protagonista. Prima della sosta, infine, lo scontro con l’Empoli vinto per 0-2. Sabato 16 settembre invece, a partire dalle ore 15.00, ci sarà come avversaria la Lazio.

I biancocelesti nelle prime due uscite in campionato sono stati a dir poco disastrosi: prima la sconfitta esterna con annessa rimonta subita contro il Lecce e poi la sconfitta interna di misura contro il Genoa. Lo scorso 2 settembre però, il grande successo: 1-2 in casa del Napoli campione d’Italia. Sarri vorrà ripartire da quella prestazione e da quel risultato.

Insomma vedremo chi riuscirà a spuntarla: sulla carta sarà un match avvincente. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Juventus-Lazio, match valido per la 4a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO JUVENTUS-LAZIO (16 SETTEMBRE)

Sabato 16 settembre

Ore 15.00 – Juventus-Lazio – 4° turno Serie A 2023/2024 – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

