Sky o DAZN, dove vedere Inter-Milan? Calendario derby di Milano, programma, orario, tv, streaming

La Serie A sta per ritornare in campo. Il lungo stop dettato dagli impegni delle varie Nazionali è praticamente terminato e, in questo weekend, andranno in scena nuovamente i campionati Europei. Proprio concentrandoci sulla massima serie italiana si può notare come tra il 16 e il 18 ottobre si giocherà il quarto turno. E tra le tante partite spicca, ovviamente, il derby di Milano: spicca l’incontro tra i nerazzurri e i rossoneri.

Una stracittadina che si preannuncia estremamente interessante e ricca di emozioni: entrambe le formazioni sono prime in classifica e faranno di tutto per difendere questo primato. Tre vittorie su tre per la Beneamata che ha fatto fuori Monza, Cagliari e Fiorentina: 9 punti raccolti su 9 disponibili. Destino per nulla dissimile a quello dei Diavoli: due scoppole rifilate al Bologna, quattro al Torino e due alla Roma. Sabato 16 settembre a partire dalle ore 18.00 le squadre si scontreranno nella quarta giornata di campionato: chi rimarrà in piedi? Si scoprirà solamente dopo il fischio d’inizio.

Insomma due squadre in grandissima salute, entrambe a punteggio pieno, si affronteranno in un derby di Milano, a tre giorni di distanza, già emozionante. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Inter-Milan, match valido per la 4a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO INTER-MILAN

Sabato 16 settembre

Ore 18.00 Inter-Milan – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA INTER-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Zona DAZN, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Foto: LaPresse