Sky o DAZN, dove vedere Fiorentina-Atalanta? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

Con il termine della sosta per le Nazionali, in questo fine settimana ripartirà la Serie A 2023-2024: alle 18.00 di domenica 17 settembre Fiorentina e Atalanta si sfideranno per la quarta tornata del campionato in corso. Un match affascinante tra due formazioni che fanno del pressing nella metà campo avversaria il loro marchio di fabbrica, fattore fondamentale per esprimere un gioco di qualità e quantità.

La Fiorentina deve riscattarsi dalla batosta rimediata per mano dell’Inter nell’ultimo turno: il 4-0 subito a San Siro di certo non ha reso felice i tifosi viola, anche se bisogna sottolineare come la squadra di Vincenzo Italiano venisse dall’impegno internazionale con il Rapid Vienna. Con una settimana in più per ricaricare le energie, i toscani sono pronti a ripartire più carichi che mai, ricordando che nella settimana che verrà inizieranno le coppe europee, con la Conference League che rappresenta l’obiettivo principale della stagione viola.

Anche l’Atalanta sarà impegnata in Europa fra una settimana, in Europa League, competizione in cui i bergamaschi vogliono sorprendere: la situazione in campionato vede la Dea a quota 6 punti in classifica, con all’attivo due vittorie contro Sassuolo e Monza, mentre nella seconda giornata il Frosinone ha sconfitto gli orobici contro pronostico. Dopo il mercato ambizioso messo a segno dalla società nerazzurra, la squadra di Gian Piero Gasperini avrebbe il potenziale per lottare per il quarto posto, ma il suo raggiungimento passa da queste sfide con le dirette concorrenti come i Viola.

La sfida tra Fiorentina e Atalanta, il cui via è programmato per le 18.00 di domenica allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà trasmessa in streaming su DAZN e sul canale 214 di Sky (Zona DAZN).

CALENDARIO FIORENTINA-ATALANTA SERIE A 2023-2024

Domenica 17 settembre

Ore 18.00 Fiorentina-Atalanta – Diretta streaming su DAZN, Diretta tv sul canale 214 di Sky (Zona DAZN)

