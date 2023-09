Sky o DAZN, dove vedere Empoli-Juventus? Canale esatto tv e streaming, programma, orario e palinsesto

Empoli e Juventus saranno una delle ultime partite della terza giornata di Serie A. Al Castellani i toscani ospiteranno i bianconeri di Max Allegri, che cercano il rilancio in questa stagione dopo un travagliato 2022/2023.

La squadra di Paolo Zanetti è partita molto male in questa stagione: due sconfitte in due partite, ancora zero punti e il portiere titolare Elia Caprile ko, tanto che si ci è dovuti cautelare con Etrit Berisha dal Torino. Si punterà ancora al 4-2-3-1, con Caputo riferimento centrale e la possibilità di rivedere Nicolò Cambiaghi in mezzo al campo.

I bianconeri invece vogliono rialzarsi dopo il pareggio contro il Bologna; confermato Vlahovic in avanti in coppia con Chiesa, mentre la fascia sinistra dovrebbe essere ancora presidio di Cambiaso. Chance per Fagioli in mezzo al campo, ballottaggio in difesa tra Alex Sandro e Gatti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio il palinsesto tv e streaming di Empoli-Juventus, match valido per la 3a giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer (201) e Sky Sport 251. La diretta streaming avverrà su DAZN, NOW, Sky Go.

Domenica 3 settembre

Ore 20.45 Empoli-Juventus – Diretta tv su Sky Sport Summer (201) e Sky Sport 251. Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go.

Diretta tv: Sky Sport Summer (201) e Sky Sport 251.

Sky Sport Summer (201) e Sky Sport 251. Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go

