Sky, Mediaset, DAZN o TV8: dove vedere Atalanta-Rakow Czestochowa? Canale esatto, programma, orario, tv, streaming

Il giorno del debutto è ufficialmente arrivato. La seconda competizione europea per club è pronta a tornare con interessanti partite e soprattutto con il primo emozionante turno. Moltissime le sfide in programma e stiamo, ovviamente, parlando della UEFA Europa League. E tra le tante squadre che calcheranno il terreno di gioco in data odierna, spicca l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che, a partire dalle ore 21. se la vedrà con il Rakow, undici polacco.

Koopmeiners e compagni, nella prima uscita stagionale a livello europeo, dovranno gareggiare contro una squadra che, nel campionato europeo, occupa il quarto posto dopo ben sei partite disputate. Dal canto sua, l’Atalanta, ha racimolato sei punti in quattro partite, figli di due vittorie e due sconfitte. Vedremo dunque chi la spunterà oggi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Atalanta-Rakow, match valido per la 1ma giornata della UEFA Europa League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252. La diretta streaming avverrà invece su DAZN, NOW, Sky Go e sul sito TV8.it.

CALENDARIO ATALANTA-RAKOW (OGGI)

Giovedì 21 settembre

Ore 21.00 – Atalanta-Rakow – UEFA Europa League, 1° turno – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252. Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go, TV8.it.

PROGRAMMA ATALANTA-RAKOW: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Atalanta-Rakow:

Diretta tv: TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252.

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go, TV8.it.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-RAKOW

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zortea, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. All.: Gasperini

RAKOW (3-4-2-1): V. Kovacevic; Racovitan, Rundic, A. Kovacevic; Tudor, Papanikolaou, Berggren, Plavsic; Cebula, Nowak; Piasecki. All.: Szwarga

