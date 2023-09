Serie A in tv oggi (sabato 23 settembre), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari, palinsesto

Nella giornata di oggi, sabato 23 settembre, non poteva passare inosservata la massima serie italiana di calcio, non poteva mancare dunque, il solito appuntamento nel weekend con la Serie A. Il campionato italiano da ieri e con il 5° turno, ha iniziato l’affannosa corsa che porterà sino alla fine. La Salernitana ha pareggiato contro il Frosinone mentre il Lecce, ancora una volta a sorpresa, ha vinto contro il Genoa, posizionandosi momentaneamente al secondo posto in classifica.

Insomma tante le emozioni e soprattutto i colpi di scena. E anche in data odierna, le tre partite di Serie A previste, andranno in scena. Si comincerà molto presto, alle 15.00 per l’esattezza, con Milan-Verona. I rossoneri nell’ultima giornata di campionato hanno subito cinque reti contro l’Inter nel derby mentre in Champions League hanno pareggiato 0-0 contro il Newcastle.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Vedremo se gli scaligeri riusciranno a fermarli. Alle 18.00 Berardi e il suo Sassuolo gareggeranno contro la Juventus di Massimiliano Allegri al Mapei Stadium. I neroverdi in difesa traballano e non poco mentre in attacco sanno ancora come fare male. Da capire se Alessio Dionisi riuscirà a sgambettare la Vecchia Signora. A chiudere, alle 20.45, spazio invece a Lazio-Monza: all’Olimpico i biancocelesti dovranno battagliare contro i brianzoli. Ma ecco di seguito il calendario della Serie A oggi.

CALENDARIO SERIE A OGGI (23 SETTEMBRE)

Sabato 23 settembre

Ore 15.00 – Milan-Verona – 5° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 – Sassuolo-Juventus – 5° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Lazio-Monza – 5° turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

PROGRAMMA SERIE A 23 SETTEMBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Milan-Verona:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Sassuolo-Juventus:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Lazio-Monza:

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213).

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Foto: LaPresse