Serie A calcio, chi sono gli arbitri della settima giornata (30 settembre-2 ottobre): Massa dirigerÃ  Milan-Lazio, Chiffi per Atalanta-Juventus

Dopo il turno infrasettimanale, è già tempo di pensare alla nuova tornata del campionato che scatterà quest’oggi. Nella giornata di ieri sono state diramate le designazioni arbitrali per quanto riguarda la settima giornata della Serie A 2023-2024: Davide Massa sarà l’uomo che dirigerà il delicatissimo match tra Milan e Lazio, mentre Daniele Chiffi arbitrerà Atalanta–Juventus. Andiamo a scoprire, partita per partita, tutte le terne arbitrali che scenderanno in campo nel weekend per quanto riguarda la Serie A.

LECCE – NAPOLI Sabato 30/09 h.15.00

PAIRETTO

MELI – ALASSIO

IV: COLLU

VAR: PATERNA

AVAR: DOVERI

MILAN – LAZIO Sabato 30/09 h.18.00

MASSA

VECCHI – PERROTTI

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABBATTISTA

SALERNITANA – INTER Sabato 30/09 h.20.45

ABISSO

VIVENZI – GARZELLI

IV: MANGANIELLO

VAR: IRRATI

AVAR: SERRA

BOLOGNA – EMPOLI Domenica 1/10 h. 12.30

MARESCA

PALERMO – MARGANI

IV: SANTORO

VAR: SERRA

AVAR: LA PENNA

UDINESE – GENOA Domenica 1/10 h. 15.00

MARIANI

COLAROSSI – VIGILE

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: VALERI

AVAR: PAGANESSI

ATALANTA – JUVENTUS Domenica 1/10 h. 18.00

CHIFFI

TEGONI – DEL GIOVANE

IV: GIUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – FROSINONE Domenica 1/10 h. 20.45

MARCHETTI

MONDIN – CIPRESSA

IV: PICCININI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: IRRATI

SASSUOLO – MONZA Lunedì 02/10 h. 18.30

ZUFFERLI

BRESMES – ROCCA

IV: GUALTIERI

VAR: MARINI

AVAR: GARIGLIO

TORINO – H. VERONA Lunedì 02/10 h. 18.30

FELICIANI

PASSERI – COSTANZO

IV: BARONI

VAR: DI MARTINO

AVAR: PEZZUTO

FIORENTINA – CAGLIARI Lunedì 02/10 h. 20.45

DI BELLO

MOKHTAR – ROSSI L.

IV: BONACINA

VAR: MAGGIONI

AVAR: DIONISI

Foto: Lapresse