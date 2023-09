Serie A calcio, chi sono gli arbitri della quinta giornata (22-24 settembre): Marcenaro per Empoli-Inter, Colombo per Sassuolo-Juventus

Con il termine della prima giornata di gara per ciò che riguarda le coppe europee, può ripartire la corsa della Serie A 2023-2024: il quinto turno del campionato in corso avrà inizio quest’oggi con l’anticipo tra Salernitana e Frosinone delle 18.30, a cui seguirà la sfida tra Lecce e Genoa, il cui via è fissato per le 20.45.

L’AIA ha ufficializzato gli arbitri per il fine settimana di gara che verrà: Marcenaro sarà il direttore di gara del match tra Empoli e Inter dell’ora di pranzo di domenica, con i nerazzurri che cercheranno di continuare la striscia vincente in campionato, mentre Colombo dirigerà la sfida tra Sassuolo e Juventus delle 18.00 di sabato 23. Andiamo a vedere, gara per gara, tutte le designazioni del weekend di Serie A.

SALERNITANA-FROSINONE Venerdì 22/09 h.18.30

PICCININI

BOTTEGONI – POLITI

IV: DIONISI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO

LECCE – GENOA Venerdì 22/09 h.20.45

RAPUANO

DEL GIOVANE – NIEDDA

IV: SACCHI

VAR: DI MARTINO

AVAR: LONGO S.

MILAN – H. VERONA Sabato 23/09 h.15.00

MARCHETTI

ROCCA – MORO

IV: MARESCA

VAR: MARINI

AVAR: MAGGIONI

SASSUOLO – JUVENTUS Sabato 23/09 h.18.00

COLOMBO

RASPOLLINI – AFFATATO

IV: SOZZA

VAR: FABBRI

AVAR: DI MARTINO

LAZIO – MONZA Sabato 23/09 h.20.45

ABISSO

BERTI – FONTANI

IV: LA PENNA

VAR: PAIRETTO

AVAR: MANGANIELLO

EMPOLI – INTER Domenica 24/09 h.12.30

MARCENARO

COLAROSSI – CIPRESSA

IV: FOURNEAU

VAR: VALERI

AVAR: GARIGLIO

ATALANTA – CAGLIARI Domenica 24/09 h. 15.00

FELICIANI

BACCINI – LIBERTI

IV: ORSATO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MUTO

UDINESE – FIORENTINA Domenica 24/09 h. 15.00

CHIFFI

MARGANI – CECCON

IV: PRONTERA

VAR: SERRA

AVAR: FABBRI

BOLOGNA – NAPOLI Domenica 24/09 h. 18.00

AYROLDI

BINDONI – TEGONI

IV: DOVERI

VAR: IRRATI

AVAR: PAGNOTTA

TORINO – ROMA Domenica 24/09 h. 20.45

GUIDA

PRETI – MOKHTAR

IV: GIUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI

Foto: Lapresse