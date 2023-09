Ryder Cup 2023: tutti i convocati di Europa e Stati Uniti

L’evento più atteso in assoluto della stagione del golf è ormai alle porte. Dopo due anni torna la Ryder Cup, il torneo più conosciuto, più sentito e più spettacolare del panorama internazionale. L’edizione 2023, la numero 44, si terrà per la prima volta nella quasi centennale storia, in territorio italiano. Ad ospitare le rappresentative di Europa e USA sarà infatti il Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, Roma.

Si parte venerdì 29 settembre per tre giorni di emozioni, di sfide e soprattutto di grande golf. Da un lato gli USA capitanati da Zach Johnson che tentano di mantenere la Coppa e vincere in territorio europeo a 30 anni dall’ultima occasione; dall’altro Luke Donald, che guida un team Europe di grande qualità, deciso a vendicare la disfatta di Whistling Straits del 2021. Andiamo dunque a presentare le due squadre.

CONVOCATI EUROPA RYDER CUP 2023

Rory McIlroy

Jon Rahm

Viktor Hovland

Tyrrell Hatton

Matt Fitzpatrick

Robert MacIntyre

Tommy Fleetwood

Sepp Straka

Justin Rose

Shane Lowry

Nicolaj Højgaard

Ludvig Aberg

I primi tre nomi della lista, McIlroy, Rahm e Hovland, basterebbero a dare un’idea dell’estrema qualità della squadra del vecchio continente. Numero 2,3 e 4 al mondo, a cui si aggiungono Matt Fitzpatrick numero 8 e Tyrrell Hatton numero 11. Questi cinque, insieme allo scozzese Robert MacIntyre (vincitore dell’Italian Open nel 2022 sul percorso della Ryder), sono stati i giocatori qualificati automaticamente per il team.

A loro si sono aggiunte le sei scelte del capitano Donald: un mix di veterani e di promesse, di esperienza e di entusiasmo per provare a mettere sotto i rivali. Tommy Fleetwood, Justin Rose e Shane Lowry sono delle certezze, Sepp Straka ha mostrato di essere uno dei migliori al mondo in stagione, mentre Nicolaj Højgaard e Ludvig Aberg sono le scelte più sorprendenti (ma fino ad un certo punto), data soprattutto la giovane età.

CONVOCATI USA RYDER CUP 2023

Scottie Scheffler

Wyndham Clark

Brian Harman

Patrick Cantlay

Max Homa

Xander Schauffele

Brooks Koepka

Jordan Spieth

Collin Morikawa

Sam Burns

Rickie Fowler

Justin Thomas

Una lista di nomi che, come di consueto, farebbe tremare i polsi anche agli avversari più feroci. Una collezione invidiabile di vincitori Major, di ex numero 1 del ranking (oltre all’attuale, Scheffler) che è pronta per dare la caccia ad un bis consecutivo che manca dal lontano 1993.

Quattro esordienti (come per il Team Europe), che rispondono ai nomi di Clark, Harman, Homa e Burns e poi tanta esperienza. Fowler e Spieth sono alla quinta partecipazione, Koepka è alla quarta. Giocatori come Morikawa, Scheffler, Cantlay e Schauffele, pur essendo solo alla seconda partecipazione, hanno l’esperienza importante del 2021 alle spalle.

